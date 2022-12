Gemütlicher Weihnachtsmarkt in Ponitz im Altenburger Land

Der Weihnachtsmarkt in Ponitz war am zweiten Adventswochenende sehr gut besucht,

Am zweiten Adventswochenende fand zum 31. Mal der Weihnachtsmarkt in Ponitz statt. Auf dem Platz vor dem Renaissanceschloss waren die zahlreichen Stände mit Leckereien, Handarbeiten und warmen Getränken aufgebaut. Auch im Schloss gab es einige Verkaufsstände.

Nach zwei Jahren, an dem die Gemeinde Ponitz aufgrund der pandemischen Situation keinen Weihnachtsmarkt durchführen konnte, durfte der Markt in Ponitz nun wieder stattfinden. Laut der Gemeinde Ponitz war die Nachfrage nach Hütten und Stellplätzen dieses Jahr immens.

Im Lesecafé des Schlosses konnte man bei Kaffee, Tee und selbst hergestellten Pralinen im Warmen verweilen und wurde dabei von MarieLuise Schlott, Annelie Walther und Gisela Drewelow vom Förderverein Renaissanceschloss Ponitz herzlich begrüßt. „Wo gibt es noch Kaffee für einen Euro?“, fragt Marieluise Schlott lachend.

Renaissanceschloss war während des Weihnachtsmarktes geöffnet

Das Renaissanceschloss war für alle Besucher und Besucherinnen des Weihnachtsmarktes geöffnet. Somit gab es auch im Lesecafé die Möglichkeit, in den zahlreichen Büchern zu stöbern. Das Lesecafé ist ein Teil des Antiquariates, welches im oberen Stockwerk des Schlosses an diesem zweiten Adventswochenende ebenfalls gut besucht wurde.

In der zweiten Etage des Schlosses gab es einige weitere Händler, die selbst gemachte Dinge wie gestrickte Schals oder getöpferte Waren anboten. Keramikerin Carla Pinkert aus Altenburg verkaufte beispielsweise ihre Waren in den Räumen des Renaissanceschlosses. An einem weiteren Stand konnten die Kleinsten Engel basteln.

Helga Appel war ebenfalls mit ihrem Stand hier vertreten. Verkauft wurde bei ihr selbst Genähtes, Gebasteltes und Weihnachtskarten. Nach Meinung von Helga Appel könnte die Kaufkraft der Kunden und Kundinnen insgesamt stärker sein. „Die Leute kaufen sehr zurückhaltend und überlegen sich sehr gut, wofür sie ihr Geld ausgeben.“, schätzte sie die aktuelle Situation ein. Für ihre selbst gehäkelten Kuscheltiere braucht es pro Tier etwa eine Woche bis zur Fertigstellung. Hierfür wird dann auch ein etwas höherer Preis berechnet, aufgrund der Qualität und der Handarbeit. „Die Leute kaufen gerade nicht so, wie wir es uns wünschen würden“, sagt die Hobbybastlerin.

Wieder im Außenbereich angekommen, spielte der Chor der Regelschule Gößnitz zahlreiche Weihnachtslieder mit einer umrahmenden weihnachtlichen Geschichte. Zum Verweilen luden zahlreiche Getränke-und Essens-Verkaufshütten ein, und die Atmosphäre konnte als sehr familiär und gemütlich beschrieben werden.

Ganztägiges Programm mit viel Abwechslung geboten

Mit einem umfangreichen Programm wurde somit an den beiden Weihnachtsmarkt-Tagen den Besuchern und Besucherinnen eine Menge geboten.

So wurde der Weihnachtsmarkt kulinarisch am 3. Dezember um 11.30 mit einem Erbseneintopf und Spirelli aus der Feldküche der Freiwilligen Feuerwehr Ponitz eröffnet. 15 Uhr hatten Interessierte dann die Möglichkeit, Jagdhornbläsern zu lauschen. Auch der Weihnachtsmann durfte nicht fehlen und hörte sich zahlreiche Wünsche der Kleinsten an. Einige Höhepunkte des Wochenendes in Ponitz waren eine LED-Show, die Felix Kralacek´s Koffer-Kapelle in der Après-Ski-Hütte der Zschöpeler Heimatfreunde und eine Feuershow. Etwas ruhiger ging es bei der Andacht in der Kirche zu. Für alle großen und kleinen Besucher und Besucherinnen dürfte somit etwas dabei gewesen sein.