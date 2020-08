Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altenburg: Geophysikalische Messgeräte in Handarbeit gefertigt

Die gold-glänzende Pyramide an der Leipziger Straße gehört zu den bekanntesten Gebäuden der Stadt. Darin produziert die Firma OKM unter anderem Hochleistungsdetektoren, die bei Schatzsuchern auf der ganzen Welt begehrt seien.

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) stattete dem Unternehmen vor wenigen Tagen einen Besuch ab. Die Geschäftsführer Andreas Krauß und Stephan A. Grund zeigten dem Stadtoberhaupt das Innere der Pyramide.

Bei OKM werden seit mehr als 20 Jahren leistungsstarke geophysikalische Messgeräte wie Metalldetektoren und 3D-Bodenscanner entwickelt und hergestellt. Das innovative Unternehmen sieht sich als Trendsetter der Branche. Der Rathauschef zeigte sich von den High-Tech-Produkten made in Altenburg beeindruckt. So stellt OKM Detektoren her, die in einer Tiefe bis zu 250 Metern Wasser und Hohlräume aufspüren können. Laut Geschäftsführern liefert OKM etwa 90 Prozent seiner Produkte ins Ausland.

Von der Idee zum Produkt

Oft sind es bestimmte Situationen, die den Wunsch nach besonderen Problemlösungen entfachen, und manchmal sind es individuelle Wünsche der Kunden, die die Erfinder und Ingenieure zu Innovationen inspirieren. Um die funktionalen Anforderungen, die an neue Produkte gestellt werden, zu erfüllen, werde bei OKM mit technischer Expertise ein Prototyp entwickelt. Sowohl Design und Programmierung der Leiterplatten als auch der erste Gehäuseentwurf entstehen direkt am Hauptstandort in Altenburg.

Zahlreiche Tests vor Handelseinführung

Nachdem die Umsetzbarkeit festgelegt ist, wird an Software und Hardware weiter gefeilt: Während Programmierung, 3D-Darstellung und App-Entwicklung in vollem Gange sind, werden Detektorgehäuse und Transportzubehör optimiert. Der finale Prototyp werde in zahlreichen Tests auf Funktionsweise, Zuverlässigkeit und Robustheit, Praxistauglichkeit und Bedienerfreundlichkeit geprüft. Sobald alle Eigenschaften überzeugen, ist der Metalldetektor bereit, in den Handel zu gehen.

Sowohl die Bestückung des Detektors mit filigranen Bauteilen als auch die Zusammensetzung aller Bauteile zum fertigen Produkt finde durch Fachpersonal statt, betont das Unternehmen. Das Besondere bei OKM-Detektoren sei, dass jedes einzelne Messgerät von Hand in Altenburg gefertigt wird.

Weiteres Informationen online: www.okmdetectors.com.