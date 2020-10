„Ich freu mich natürlich sehr über die Entscheidung“, so der Kommentar von Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) zur Gerichtsentscheidung, mit der eine Nachricht im sozialen Netzwerk Twitter nicht löschen muss.

AfD-Rechtsaußen Björn Höcke hatte versucht, per Gerichtsbeschluss einen ihn betreffenden Tweet zu verbieten. Damit ist er gescheitert. Die entsprechende Nachricht des Gerichts habe Neumann am Mittwoch, 7. Oktober, erhalten.

Die Sache hat eine Vorgeschichte: Bei Twitter hatte sich der Altenburger Rathauschef im Vorfeld der AfD-Veranstaltung mit Björn Höcke und Andreas Kalbitz am 16. Juli in der Skatstadt deutlich von den beiden Politikern und deren Ansichten distanziert. Er bezeichnete sie darin als Nationalsozialisten, die in der Kreisstadt nicht willkommen sind. Das habe Neumann aus Überzeugung geschrieben, an der sich auch nichts geändert habe. Doch mit dem Tweet habe er das Neutralitätsgebot eines Amtsträgers verletzt, hieß es damals vom Gericht. Wenn er die Nachricht nicht gelöscht hätte, hätte er 10.000 Euro Strafe zahlen müssen.

In einer weiteren Nachricht hat er erklärt, warum er den ersten Tweet gelöscht hat und einen Artikel der Welt, in dem über ihn und die Höcke-Geschichte berichtet wurde, angehängt. Dagegen wiederum war der AfD-Politiker vorgegangen – erfolglos. „Die Sache lässt allerdings erahnen, wie Höcke – wenn er was zu sagen hätte –, mit Demokratie und Meinungsfreiheit umgehen würde. Er versucht ja jetzt schon systematisch über Anwälte, andere Meinungen zu verbieten“, sagt André Neumann.