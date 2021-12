Geschäftsführer vom Aiport Leipzig-Altenburg: „Klimawandel wird die Branche natürlich weiter beschäftigen“

Altenburg. Frank Hartmann im Kurzinterview über die Zukunft der zivilen Luftfahrt, über das Zusammenbringen von Völkern und über die Auswirkungen der Pandemie auf den Flughafen Leipzig-Altenburg.

Am 7. Dezember ist der „Internationale Tag der zivilen Luftfahrt“. Der von der UN anerkannte Jahrestag erinnert daran, dass die Entwicklung der Internationalen Zivilluftfahrt dazu beitragen kann, Freundschaft und Verständnis zwischen den Nationen und Völkern der Welt zu schaffen.

Wir haben den Geschäftsführer des Leipzig-Altenburg Airport Frank Hartmann befragt, wie er die Sache sieht.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trägt das Fliegen dazu bei, die Völker zusammenzubringen?

Klar! Wenn zum Beispiel am Sachsenring Rennen gefahren werden, kommen Teams aus aller Welt über unseren Flughafen hier her. Ich persönlich war früher in der Entwicklungshilfe tätig. Die Arbeit mit anderen Kulturen wäre ohne die Entwicklung des zivilen Luftverkehrs kaum möglich gewesen. Wer viel von der Welt anschaut, der verändert den Blick auf sie. Es heißt deshalb ja auch Weltanschauung. Im nächsten Jahr wird die zivile Luftfahrt auf dem Flugplatz in Nobitz nebenbei 30 Jahre alt. Die Vereine und wir haben da etwas geplant.

Wie wird die zivile Luftfahrt sich in Zukunft verändern?

Das Thema Klimawandel wird die Branche natürlich weiter beschäftigen. Aber es passiert auch schon einiges in dem Bereich. Der Flughafen selbst ist auf dem Weg zur CO2-Neutralität. Beim Fliegen wird das wohl noch dauern. Die Entwicklung kerosinsparender Maschinen schreitet aber immer weiter voran.

Welche Auswirkungen hat Corona auf den Flughafen?

Bei den Geschäftsreisenden ist, seit dem die Zahlen wieder steigen, ein deutlicher Rückgang spürbar. Die Vereine und Privatleute waren aber immer aktiv. Jetzt im Winter ist aber sowieso weniger los bei uns.

Es fragte: Norman Börner