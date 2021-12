Geschenke für sozial benachteiligte Kinder im Altenburger Land

Schmölln/Altenburg. Über 260 Mädchen und Jungen wurde eine Freude gemacht.

Coronabedingt konnte auch in diesem Jahr die von der Kreisverwaltung organisierte traditionelle Weihnachtsfeier für sozial benachteiligte Kinder im Altenburger Land nicht stattfinden. Weihnachtsgeschenke gab es trotzdem.

So viele Anmeldungen wie nie zuvor

Zum nunmehr 30. Mal wurden 137 Mädchen und 129 Jungen beschenkt. So viele Anmeldungen gab es noch nie, heißt es vom Landratsamt.

Für die meisten Kinder ist Weihnachten die schönste Zeit des Jahres. Kinder aus armen Familien allerdings spüren dann besonders stark, dass bei ihren Eltern oftmals das Geld für Geschenke fehlt. Umso mehr freut sich Carina Michalsky, Gleichstellungsbeauftragte des Altenburger Landes, über das hohe soziale Engagement und die Großzügigkeit der Spender. Ohne sie wäre es gar nicht möglich, eine solche Aktion zu realisieren.

„Für so viel Herzenswärme bedanke ich mich sehr, auch im Namen der beschenkten Kinder. Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Voestalpine in Schmölln. Seit vielen Jahren ist es der Belegschaft wichtig, für leuchtende Kinderaugen zu sorgen und Spenden für Weihnachtsgeschenke zur Verfügung zu stellen“, so Michalsky. Insgesamt 1180 Euro sind von Voestalpine und dessen Mitarbeitern für Geschenke gespendet worden.