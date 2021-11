Gesundheitsamt arbeitet am Limit

Altenburger. Stark ansteigende Anzahl von Corona-Neuinfektionen im Landkreis macht Kontaktnachverfolgung schwierig

Mit 92 Neuinfektionen in den zurückliegenden 24 Stunden liegt die 7-Tage-Inzidenz am Freitag bei 423,3, teilte das Landratsamt Altenburger Land mit.

Gesundheitsamt kommt nur schwer nach

Aufgrund der stark ansteigenden Anzahl von Corona-Neuinfektionen im Landkreis sei es dem Gesundheitsamt derzeitig nur eingeschränkt möglich, die Kontaktpersonennachverfolgung in vollem Umfang abzusichern. Für die im Zeitraum vom 27. Oktober bis zum 5. November positiv getesteten Personen konnte deshalb nur eine eingeschränkte telefonische Kontaktpersonennachverfolgung gewährleistet werden, informierte das Landratsamt.

Personen, die während des genannten Zeitraumes nicht persönlich kontaktiert und deren Kontakte nicht nachverfolgt wurden, ist ein Absonderungsbescheid zugegangen beziehungsweise wird ein solcher zugehen. Nachtesttermine für die betroffenen Personen wurden beziehungsweise werden automatisch mit diesen vereinbart.

Die Verwaltung des Landkreises und der Corona-Krisenstab unternehmen die größten Anstrengungen, um das Gesundheitsamt mit weiterem Personal zu verstärken und die Kontaktpersonennachverfolgung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten umzusetzen. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes seien bemüht, die Kontaktpersonennachverfolgung unter den gegebenen Umständen schnellstmöglich abzuarbeiten. Sollten die Infektionszahlen weiter steigen, könne dies allerdings nicht garantiert werden.

„Seit mehreren Wochen stocken wir das Gesundheitsamt für die Kontaktnachverfolgung immer wieder mit externen Kräften auf. Erst in der vergangenen Woche kamen fünf Bundeswehrsoldaten hinzu. Zwar wurde ebenfalls Personal aus anderen Fachdiensten umgesetzt, allerdings muss auch dort die Arbeit normal weiterlaufen“, erklärte Jana Fuchs von der Öffentlichkeitsarbeit des Landratsamtes im Gespräch mit dieser Redaktion.

Orientierungshilfe auf der Homepage

Das Landratsamt verweist darauf, dass für positiv Getestete und Kontaktpersonen auf der Landkreis-Homepage www.altenburgerland.de eine Orientierungshilfe zur Verfügung steht. Diese informiere darüber, wie sich Bürger im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder als Kontaktperson verhalten müssen. Zudem sei auf der Homepage ein Formular für Kontaktpersonen zur finden. Mit diesem können sich Kontaktpersonen auf das Gespräch mit dem Gesundheitsamt vorbereiten. „Das Formular dient lediglich zur Vorbereitung auf das Gespräch und soll auf keinen Fall ans Gesundheitsamt geschickt werden“, betont das Landratsamt.

Neue Infektionen wurden in folgenden Einrichtungen im Altenburger Land festgestellt: zwei Neuinfektionen in der Kindertagesstätte Bummi in Schmölln. Einen neuen Fall gibt es in der Grundschule am Finkenweg sowie einen in der Kita Finkenweg in Schmölln. Drei Neuinfektionen wurden aus dem Pflegeheim Jahnpark Altenburg gemeldet. Zwei neue Fälle sind im DRK Betreutes Wohnen in der Käthe-Kollwitz-Straße Altenburg aufgetreten.

Stationär werden derzeit 18 Covid-19-Patienten behandelt, drei auf der ITS. Drei weitere Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, so dass sich die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 313 erhöht hat.

