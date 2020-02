Gigantisches Gerüst füllt Theaterhaus in Altenburg

Von außen ist nicht viel zu sehen. Das Landestheater Altenburg schaut aus wie immer. Nur der Bauzaun, der den Parkplatz des Hauses fasst, lässt vermuten, dass hier gewerkelt wird. Seit Ende der Spielzeit 2018/19 ist das Haus für das Publikum geschlossen.

Im Inneren ist kein Theater mehr zu erkennen. Die Bühne und die Brandschutzdecke sind schon fast verschwunden. Es ist dunkel. Das komplette Innere ist gefüllt mit einem riesigen Baugerüst – vom Keller bis zum Dach. Eins, zwei Mitarbeiter des BSB Bau- und Spezialgerüstbau Schmölln huschen durchs Haus. Von den Besucherplätzen und Rängen ist nichts zu sehen. Ein riesige schwarze spanische Wand verdeckt den Blick.

Seit September 2019 laufen die umfangreichen Baumaßnahmen im 1871 als Herzogliches Hoftheater im Stil der Neorenaissance errichteten Gebäude. „Wir hoffen, dass wir pünktlich im Juni 2021, zum 150-jährigen Bestehen des Theaters, die Türen wieder öffnen können“, sagt René Prautsch, Technischer Direktor des Theaters Altenburg Gera.

Elf Millionen Euro werden investiert

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen werden gut elf Millionen Euro kosten und vom Freistaat Thüringen und dem Landkreis Altenburger Land finanziert. „Für die Mitarbeiter am Theater Altenburg Gera werden die Neuerungen immense Erleichterungen mit sich bringen“ sagt Prautsch. „1995 haben die beiden Theater Altenburg und Gera fusioniert. Jetzt haben wir die einmalige Chance, beide Häuser anzugleichen.“

Mitarbeiter der BSB Bau- und Spezialgerüstbau bei stellen der Bauten. Foto: Tina Puff

Mit der Angleichung der Häuser ist unter anderem die Bühne und der Orchestergraben gemeint. Hier werden Ober- und Untermaschinerie an der Hauptbühne erneuert. Der Orchestergraben wird erweitert.

Die Drehbühne in Altenburg hatte bisher einen Durchmesser von elf Metern und die Bühne in Gera einen von zwölf Metern. Wurden Theaterstücke von einem auf den anderen Ort verlegt, musste alles umgestellt werden. Bühnenbilder wurden zurechtgesägt oder neu gefertigt. Berechnungen mussten angestellt werden, damit Darsteller egal ob in Gera oder in Altenburg immer an der richtigen Stelle auf der Bühne standen. „Mit der Stoppuhr wurde gemessen, wie schnell sich die Bühne drehen darf“, erzählt René Prautsch.

Die Bühne wurde zuletzt Anfang der 70er-Jahre saniert. Für die damals eingebaute Steuerung gibt es keinerlei Ersatzteile mehr. „Es muss erneuert werden“, so Prautsch.

René Prautsch, Technischer Direktor Theater Altenburg Gera, auf den Resten der einstigen Bühne Foto: Tina Puff

Am heutigen Verbindungstrakt zwischen Theater und Heizhaus, wo sich der Besuchereingang befindet, wird eine Fahrzeughebebühne errichtet. Bühnenbilder und Requisiten können somit künftig direkt vom Lkw ins Theater und somit direkt zur Bühne geliefert werden. „Derzeit wird das gesamte Equipment 300 Meter über den Brühl bis ins Theater gebuckelt und das bei Wind und Wetter“, erzählt Prautsch.

„Die technische Umsetzung wird um vieles einfacher werden und viel Zeit sparen. Der gesamte Ablauf wird sich entspannter gestalten“, freut sich schon heute der technische Direktor. „Durch die Angleichung der beiden Häuser werden wir künftig auch Geld sparen.“

Stolz zeigt sich René Prautsch auch über die Entscheidung, dass das Theater nach der Sanierung über eine Hochdruck-Wassernebel-Löschanlage verfügen wird. „Dank der guten Zusammenarbeit mit der Altenburger Feuerwehr konnten wir diese Lösung durchsetzen.“ Der Vorteil einer solchen Anlage, die in der Anschaffung teurer ist als herkömmliche, ist, dass im Ernstfall der versprühte Nebel schon seine Wirkung an Rauch und Rußsäule entfaltet. „Personen können besser geschützt werden, weil der Wassernebel die Hitze absorbiert und Rauchgase bindet. Und da mit deutlich weniger Wasser gelöscht wird, ist der Wasserschaden danach geringer“, erklärt er. Aufgrund der hierzulande geltenden Brandschutzverordnungen sinkt die Brandlast immer mehr. „In unserem Haus ist fast nichts mehr, was brennt. Holz wird durch Bleche ersetzt.“

Publikum wird von Sanierung nicht viel sehen

Von den verbauten rund elf Millionen Euro wird das Publikum am Ende nicht viel merken beziehungsweise sehen. An der Fassade wird weiterhin der Putz bröckeln und auch am verschlissenen Zustand der Foyers und der Toiletten im Haupthaus werde sich nicht viel ändern.

Die letzte Sanierung liege schon 25 Jahre zurück. Auch am Seckendorffschen Palais wird nichts passieren. Das Haus beherbergt unter anderem Verwaltung, Kantine, Probenräume und Ballettsaal des Theaters. „Wir hätten uns auch einen größeren Sanierungsumfang gewünscht, aber wir sind auch glücklich, dass wir mit den jetzigen elf Millionen Euro die Anpassung beider Häuser verwirklichen können. Und nach der Sanierung ist auch vor der Sanierung“, sagt Prautsch.

Landestheater Altenburg. Foto: Martin Schutt / dpa

Was das Publikum sehen wird, ist der Anbau eines Fahrstuhls, „der künftig Gehbehinderte menschenwürdiger ins Theater bringt“, wie Prautsch sagt. Das Haupthaus bekommt auch eine zusätzliche Damentoilette.

Größere, für das Publikum sichtbare Veränderungen wird es rund um das Heizhaus geben. Hier werden die Sanitäranlagen an einem neuen Ort neu installiert. Ausgleichpodeste werden entstehen, Treppen „entschärft“ und der Vorraum neu konzipiert.