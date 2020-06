Unbekannte Täter sind in einen Supermarkt in Glauchau eingebrochen.

Glauchau: In Supermarkt eingebrochen

In der Nacht zu Mittwoch sind unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Lampertstraße in Glauchau eingebrochen. Speziell wurden die Verkaufsstellen einer Fleischerei und einer Bäckerei im Vorraum des Marktes ins Visier genommen, so die Polizei.

In den Einrichtungen seien eine Geldkassette sowie ein Tresor aufgebrochen worden. Entwendet wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Schaden durch den Einbruch betrage 500 Euro. Zeugen können sich unter Telefon 03763/640 melden.