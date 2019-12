Gößnitz bekennt sich zum Freibad

Es sollte eine besinnliche Weihnachtsfeier werden für den Stadtrat und die rund 30 anwesenden Einwohner von Gößnitz, schließlich wurde der Neujahrsempfang im kommenden Jahr aus Kostengründen gestrichen. Doch schon wenige Sekunden nach der Eröffnung der letzten Stadtratssitzung des Jahres durch den Ersten Beigeordneten Rene Toll (Initiative Städtebund) mussten vier Mann die Stadthalle verlassen, weil die Feuerwehrkräfte alarmiert wurden.

André Barth (Bürgerinitiative ´89) sitzt als Nachrücker seit dem 18. Dezember im Stadtrat von Gößnitz. Foto: Andreas Bayer

Stadtbrandmeister Toll konnte allerdings die Sitzung weiter leiten, „Nur ein geplatztes Wasserrohr,“ verriet er anschließend. Als erste Handlung verpflichtete er André Barth (Bürgerinitiative ´89) als neues Stadtratsmitglied. Der Gößnitzer leistete seinen Eid und übernimmt fortan das Mandat von Ulrike Helbig. In den folgenden Beschlussvorlagen durfte er sogleich mit abstimmen. Beide drehten sich um die Instandhaltung des Freibades in Gößnitz, für welche die Stadt viel Geld investiert.

Schönheitskorrekturenam Freibad

In einer ersten Abstimmung wurden Erdbau- und Schlosserarbeiten in Höhe von mehr als 66.000 Euro an die Firma Heli Transport und Service aus Schmölln vergeben. Es folgte ein zweites Los über Sanitärarbeiten in Höhe von mehr als 27.000 Euro an die Firma Rainer Schade in Schmölln. Beide Leistungen wurden mit jeweils 13 Ja- und zwei Gegenstimmen vergeben. Allerdings ging das dem Stadtrat Michael Schwab (BI ´89) etwas zu schnell. Denn auch wenn die Summe von über 90.000 Euro überwiegend aus Fördergeldern stammen, sei es für die Besucher der Stadtratssitzung sicher wünschenswert zu wissen, wofür die Aufträge vergeben werden.

Bund und Landesregierung sind gefragt

Die ausführliche Diskussion darüber erfolgte aber im nichtöffentlichen Teil zuvor. Schwab formulierte darum die Bitte an den Bauamtsleiter Gunther Kupfer, für die anwesenden Einwohner zusammen zu fassen, was am Freibad gemacht werden solle. Dieser formulierte knapp, dass zwei Duschbecken sowie die dazugehörigen Wasserleitungen entfernt würden, ebenso der gemauerte Sockel für das ehemalige Ein-Meter-Sprungbrett. Außerdem werden die bisherigen Turmleitern und Handläufe durch neue aus Edelstahl ersetzt.

René Toll wollte seine Gegenstimme in den beiden Abstimmungen aber ausdrücklich nicht als Zeichen gegen das Freibad verstanden wissen, wie er gegenüber dieser Zeitung auf Nachfrage äußerte: „Im Gegenteil, ich habe meine gesamte Jugend in dem Freibad verbracht.“ Er sehe es aber als den falschen Weg an, nur Löcher zu stopfen und Geld in die alte Substanz zu stecken. „Leisten können wir uns das schon lange nicht mehr“, so Toll.

Was es bräuchte, sei mehr Engagement von Bund und Land, um eine grundhafte Sanierung zu ermöglichen. Dafür kämpfe die Stadt unter Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) seit vielen Jahren, erhalte aber zu wenig Rückhalt. Um ein Zeichen zu setzen, habe er daher gegen die Vorlagen gestimmt. Jedes Jahr nehme die Anzahl der Schwimmbäder ab und die Zahl der Nichtschwimmer steige an. Dennoch ziehe sich die große Politik aus der Förderung der Schwimmbäder weitgehend zurück. „Mittlerweile stehen fast alle vor dem Kollaps, nur bei den meisten ist die Grundsubstanz eben besser als bei uns in Gößnitz“, so Toll.