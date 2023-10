Gößnitz: Diese Musikerin malt, seit sie denken kann

Kristina Kampf zeigt ihre Bilder in der Gößnitzer Rathausgalerie

Gößnitz. Hobbymalerin stellt in Gößnitz aus: Kristina Kampf über die Musik, die den Pinsel führt

Arbeiten der Hobbymalerin Kristina Kampf sind seit einer Woche in der Galerie im Rathaus Gößnitz zu sehen.

Die musikalische Umrahmung zur Eröffnung der Veranstaltung gestaltete Kampf selbst. Der zweite Beigeordneter, Uwe Küchler, begrüßte die Künstlerin sowie die zahlreichen Besucher und Besucherinnen.

Kristina Kampf malt, seit sie denken kann. Die ersten Bilder hat sie aus der Zeitschrift „FF-Dabei“ abgemalt und diese waren meistens nur Schwarz/Weiß. Erst vor vier Jahren begann sie, auch mit Ölfarben zu malen.

Als Klavierlehrerin an der Musikschule Altenburg hört sie natürlich, während sie an einem Bild malt, auch Musik – und am liebsten die von Ludwig van Beethoven.

Wenn man die verhältnismäßig kurze Zeit bedenkt, die sie mit Ölfarbe malt, kann man nur staunen. Nicht ohne Grund nennt Kristina Kampf ihre Ausstellung „Schau genau“. Der Betrachter möchte am liebsten den Waldweg entlang gehen, der auf einem ihrer Bilder zu sehen ist. Licht und Schatten bringt sie perfekt auf die Leinwand.

Das Bild einer Reiterin, die mit ihrem Pferd über eine Hürde springt, hat sie so lebendig gemalt, dass man denkt, das Pferd springt jeden Moment aus dem Bild heraus.

An diese Veranstaltung werden sich die Künstlerin und die Besucher und Besucherinnen somit gern erinnern.

Zu den normalen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Gößnitz können Interessierte die Ausstellung noch bis zum 25. Januar 2024 besichtigen. Natürlich ist Kunst, ob Malerei, Bildhauerei, Fotografie oder auch Musik, Geschmackssache. Aber ein Besuch dieser Ausstellung lohnt sich für Kunstbegeisterte.