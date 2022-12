Gößnitz lädt zur Oldie- und Schlagerparty ein

Die Zentromer sind mit dabei am 25. Dezember in der Stadthalle Gößnitz.

Gößnitz. Gute Laune und viel Musik garantieren Zentromer, Pleissentaler Schlagerbrigade und SOS-Disco.

Nach drei langen Jahren findet die traditionelle Schlager- und Oldieparty in der Gößnitzer Stadthalle statt: am 25. Dezember ab 20 Uhr. Mit dabei sind erstmals die Mannen von Zentromer. Seit über 38 Jahren tourt die Band durch die Tanzsäle und Festzelte in der Region, um gute Laune und Stimmung zu verbreiten. Es erklingen Ohrwürmer aus den 60er bis 90er Jahren: moderne Hits, Lieder aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle, ebenso Rock- und Pop-Klassiker und Titel aus der Rock’n’Roll-Ära.

Mit einer Supershow aus Rock’n’Roll, Discobeats, Schlager, Oldies und Charthits, manchmal gibt auch Volksmusik, ist die Pleissentaler Schlagerbrigade wiederholt mit am Start. Zu erleben gibt es großes Entertainment von jungen Menschen für alt und jünger. Stimmung, Spaß und gute Laune sind bei jedem Konzertgastspiel garantiert. Musikalisch abgerundet wird der Abend durch die Discothek SOS.

Karten im Vorverkauf gibt es bei Buch und Reise Goerke in Gößnitz, unter www.openairgoessnitz.de und an der Abendkasse.