Gößnitz Open Air auf Platz drei der Google-Trends

Google ist aus dem heutigen Leben kaum noch wegzudenken. Wer schnelle Informationen braucht, nutzt gern die Internetsuchmaschine. Begriff eingegeben, Enter gedrückt und schon werden die gewünschten Infos ausgespuckt. Unzählige Anfragen werden so jährlich gestellt. Nun hat der Internet-Riese die Google-Trends ermittelt. Und die können sogar regional aufgeschlüsselt werden. Und wir wollten wissen, was zu Schmölln, Gößnitz und Altenburg im vorigen Jahr häufigsten gesucht wurde.

Nachfragen zu Unfällen in Schmölln und Altenburg

Auf Platz eins der meistgesuchten Begriffe der Region ist die Altenburger Destillerie. Grund dafür ist sicher der Insolvenzantrag, den das Unternehmen wegen Zahlungsproblemen im April gestellt hat.

Bei Platz zwei, drei und vier geht es ums Vergnügen. Auf den Silberrang hat es der Altenburger Weihnachtsmarkt geschafft, der bis zum 23. Dezember geöffnet und viele Höhepunkte zu bieten hatte. Ein Höhepunkt in der Pleißestadt ist das Gößnitz Open Air, das im Sommer zahlreiche Musikfans angelockt hat. Die Veranstaltung wurde am dritthäufigsten gegoogelt. Auf Platz folgt schließlich das Theater Altenburg, das wegen der Sanierung geschlossen wurde. Gespielt wird in der Kreisstadt dennoch, und zwar im beeindruckenden Theaterzelt auf dem großen Festplatz.

Zu Unfällen, etwa dem mit einem Bus in Altenburg und einem in Schmölln, wurde die Suchmaschine ebenfalls oft bemüht. Auf Platz fünf und neun sind diese Anfragen zu finden.

Im Altenburger Inselzoo hat es im vorigen Jahr Nachwuchs bei den Erdmännchen gegeben. Foto: Ronny Seifarth

Über die Altenburger Spielkarten (Rang sechs) wollten die Nutzer von Google zudem oft etwas wissen, ebenso zum Lerchenberggymnasium Altenburg (7). Von großem Interesse ist auch der Inselzoo gewesen, in dem es im vorigen Jahr Nachwuchs bei den Erdmännchen gegeben hat. Politikverdrossen scheinen viele Internetnutzer nicht zu sein. Zumindest haben sie mit Spannung verfolgt, wie die Stadtratswahl in Altenburg Ende Mai ausgegangen ist. Damit hat es ein politisches Thema unter die Top Ten geschafft.

Über die Google-Trendsdes Jahres

Google ermittelt die Trends des Jahres durch die Auswertung von Milliarden Suchanfragen, die Nutzer getätigt haben. Ermittelt werden können auch globale, regionale, aktuelle und vergangene Suchtrends. Als Basis würden anonymisierte Daten dienen, die erfassen, wie oft bestimmte Begriffe im Zeitablauf gesucht wurden.