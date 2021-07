Gößnitz will in Verkehrssicherheit der Köthelbachbrücke investieren

Hainichen/Gößnitz. Die Stadt Gößnitz will die Verkehrssicherheit der Köthelbachbrücke kurz hinter Hainchen wieder herstellen. Mit diesem Thema beschäftige sich jüngst der Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss (BGU) des Stadtrates. Laut Bauamtschef Gunther Kupfer ist das Bauwerk selbst in Ordnung, so dass sich daran nichts ändern muss. Allerdings lässt die Verkehrssicherheit Wünsche offen. So sollen Leitplanken installiert werden, auch ein neues Brückengeländer ist ein Muss. Das letzte Wort darüber spricht der Stadtrat Gößnitz auf seiner nächsten Sitzung Ende Juli 2021. Dann soll es um die Ausschreibung der Leistungen gehen.