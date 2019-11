Gößnitzer Förderverein hat allen Grund zum Feiern

Seit 25 Jahren macht sich der Förderverein für das Heimatmuseum in Gößnitz stark. Am Samstag, 23. November, 17 Uhr feiert er sich deshalb ausnahmsweise einmal selbst. Zum Jubiläum treffen sich die Mitglieder zu einer festlichen Veranstaltung in der Stadthalle Gößnitz. Das Klarinetten-Ensemble „Da capo“ sorgt für Musik, Vereinschefin Dorothee Philipp zieht Bilanz. „Wir haben auch alle Stadtratsmitglieder eingeladen, mit uns gemeinsam dieses Jubiläum zu feiern“, sagt Schatzmeisterin Christiane Fiedler, die sich auf die bevorstehende Feier freut.

Viel ist passiert seit dem Gründungsjahr 1994. Allein der Erhalt und die Sanierung des Heimatmuseums in der Kauritzer Straße 8 ist der Erfolg schlechthin für den Verein, der seit 25 Jahren außerdem mit Sonderausstellungen und zahlreichen Veranstaltungen auch für Kindergärten das Leben in der Kleinstadt Gößnitz bereichert. Zwei bis drei Sonderschauen sind pro Jahr zu organisieren, zudem die Öffnungszeiten der Heimatstube abzusichern. Alles geschieht auf ehrenamtlicher Basis. 2019 hat der Förderverein sein eigenes Wirken in den Mittelpunkt einer solchen Sonderausstellung gestellt. In Vorbereitung ist aktuell die Weihnachtsausstellung, die am Samstag, 30. November, 14 Uhr eröffnet wird. Diesmal gestalten sie Maria und Klaus Schumann mit Kunstgewerbe. Aushängeschild des Fördervereines ist seine Trachtengruppe. Ihre 14 Mitglieder sind bundesweit unterwegs, um Malcher und Marche sowie Altenburger Mundart bekannter zu machen. Gegenwärtig zählt der Förderverein Heimatmuseum 62 Mitglieder. Zu den Dienstältesten gehören unter anderem Ursula Weber und Karl-Heinz Schnabel. Auch der Gößnitzer Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) ist begeistertes Vereinsmitglied und streift sich oft und gern die Malcher-Tracht über.