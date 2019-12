Gößnitzer Grundschüler schwingen die Kochlöffel

Die Mädchen und Jungen der Klasse 3a der Grundschule Gößnitz standen am Montag am Herd. Das Eventteam von Sodexo war samt mobiler Küche und frischen Lebensmitteln vorgefahren und schwang gemeinsam mit den Kindern die Kochlöffel.

Diese Veranstaltung ist bereits Tradition in der Waldenburger Straße in Gößnitz, denn der Tag am Kochtopf findet mindestens einmal in jedem Schuljahr statt.

Tipps rund um Lebensmittelund ausgewogene Ernährung

Die Offerte richtet sich an die Drittklässler des Hauses. Sie dürfen sich dabei zum einen ein Menü mit Vor-, Haupt- und Nachspeise auswählen, am Montag war das Chaos Kassler. Darüber hinaus geht es aber auch um Grundlagen: Lebensmittelkunde, gesunde Ernährung, Benimmregeln und die Zuckerolympiade standen mit auf dem Unterrichtsplan.

Koch Volker Frohn tourt mit dem Eventteam bereits seit 13 Jahren durch Schulen und Kindereinrichtungen. Unterwegs ist er bundesweit. Insgesamt rund 45 000 Mädchen und Jungen hat er so schon in die Künste des Kochens eingeweiht. „Es geht vor allem darum, mit den Kindern Spaß zu haben“, erklärt er. „Allerdings sollen sie auch verstehen, dass Kochen Arbeit bedeutet, dass man zu Hause beim Tischdecken hilft und wie man sich bei Tisch höflich verhält.“ Einen Bezug zu Lebensmitteln sollen die Kinder außerdem durch das Kochevent vor Ort bekommen. Gemeinsam mit der ganzen Gruppe wurde also geschnippelt, gewürzt, gekocht und angerichtet – alles unter fachmännischer Anleitung des Profikochs, der viele Tipps rund um Lebensmittel, schonende Zubereitung und ausgewogene Ernährung parat hatte.

Kreativität und Spaß standen bei Sodexo-Kundenbetreuer Stephan Werner ebenfalls im Mittelpunkt; beispielsweise beim Sinnes-Parcours, bei einer Prise Knigge oder bei ganz kreativer Tischgestaltung. „So kurz vor dem Weihnachtsfest ist all das vielleicht sogar besonders nützlich“, sagte er.

Das Eventteam ist im kommenden Jahr wieder zu Gast in der Grundschule Gößnitz: Im Januar wird dann die Klasse 3b dieser Bildungseinrichtung an die Kochtöpfe gerufen.