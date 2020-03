Gößnitzer Osterkrone wird diesmal ohne ein Fest gesetzt

Die Corona-Epidemie macht den Gößnitzern einen Strich durch die Rechnung in Sachen Osterkrone. Das mittlerweile 14. Exemplar wird zwar pünktlich und üppig geflochten und angeputzt. Doch auf den Brunnen vor dem Gößnitzer Rathaus wird die Krone ohne Publikum gesetzt.

Aus Vorsicht und um Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu vermeiden, ist die sonst dazugehörige Feier am Samstag, 21. März 2020, abgesagt worden. „Die letzte Entscheidung lag bei uns und der Stadtverwaltung“, berichtet Ursula Weber vom Förderverein Heimatmuseum. Der Verein ist federführend bei der Organisation des beliebten Festes alljährlich in der Stadthalle. „Allerdings können wir die Auflagen dafür gar nicht bewältigen“, meint Weber mit Blick auf die strengen Bedingungen.

Die Gäste des Festes müssten zwei Meter Abstand zueinander halten, die Einlader selbst sollten die Kontaktdaten aller Gäste schriftlich erfassen. Weber findet die konsequente Absage indes vernünftig. Denn an dem Fest nehmen vor allem die Bewohner des Pflegeheimes Hainichen teil, die Besucher der AWO-Begegnungsstätte sowie die Bewohner des betreuten Wohnens im alten Stadtcafé Gößnitz. Alljährlich zu Gast sind zudem alle Kindergärten aus Gößnitz.

Basteln mit Kindern als Alternative

Die Frauen vom Förderverein Heimatmuseum und des AWO-Ortsvereines Gößnitz wollen trotz dieser Absage österliche Stimmung in der Stadt verbreiten. Aktuell sind sie in den Kindergärten und der Grundschule unterwegs, um mit den Mädchen und Jungen dort Osterschmuck zu basteln. Im Kindergarten Burattino entstanden am 11. März knuffig-flauschige Osterschäfchen. Am 10. März bemalten die Frauen gemeinsam mit den Kindern der Grundschule Gößnitz 115 Eier.

Dieser Osterschmuck wird auch in diesem Jahr seinen Zweck erfüllen. Die bunten Ostereier aus der Klasse 1b hängen die Frauen von Förderverein und AWO-Ortsverein an die Osterkrone, die am 19. März 2020 mit Hilfe des städtischen Bauhofes auf den Brunnen am Freiheitsplatz gesetzt wird.

Ihre 25 Wollschäfchen schenken die Burattino-Kinder in diesem Jahr dem Pflegeheim Hainichen. Anfang April ist ein Besuch dort geplant, wo gemeinsam ein großer Osterbusch geschmückt werden soll. „Jetzt freuen wir uns auf das nächste Jahr, in dem wir hoffentlich wieder die Osterkrone mit vielen großen und kleinen Gästen setzen können“, so Christiane Fiedler vom Förderverein Heimatmuseum.