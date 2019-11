Gößnitzer Schüler bedanken sich für Unterstützung

Gößnitz Bereits zum vierten Mal fand eine Dankeschönveranstaltung an der Gößnitzer Regelschule statt, zu der Schulleitung und der Vorstand des Schulfördervereins gemeinsam geladen hatten. Eine Schule könnte ohne das besondere Engagement der in ihr Arbeitenden - egal ob Lehrer, Hausmeister, Sekretärin oder weitere Mitarbeiter - und eines großen Netzwerkes Engagierter um die Schule herum, ihre Aufgaben nur teilweise und in manchen Bereichen gar nicht erfüllen. Ein Dankeschön ging an die vielen Sponsoren, die es ermöglichen, Klassen und einzelne Schüler Jahr für Jahr für besondere Leistungen auszuzeichnen und die Lern- und Arbeitsbedingungen so zu erhalten und zu verbessern, dass sich Groß und Klein an der Schule wohl fühlen können. Einzelpersonen, kleine Firmen, große Unternehmen zeigten sich über die vergangenen Jahre überaus spendabel.

Im Bereich der Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung erfuhren die Gößnitzer ebenfalls viel Unterstützung. Da geht es um die zielgerichtete Beratung von Schülern, das Ausprobieren eigener Fähigkeiten im Rahmen von Praktika, es geht um Betriebserkundungen und auch die Fortbildung von Lehrern wurde von Unternehmen vorbildlich unterstützt. Nicht umsonst konnte die Schule bereits zum dritten Mal das Thüringer Qualitätssiegel einer berufswahlfreundlichen Schule erringen. Langjährige Partner waren zu Gast, zum Beispiel Geschäftsführer oder Vertreter von Apollo Gößnitz, T&P Mockzig, die Elektrofirma Ulf Milker aus Gößnitz, Reisebüro Goerke, Teichmann Transporte, die Förderstiftung der VR Bank, Dietzel GmbH Beerwalde, J. E. T. Gößnitz, Spedition Reichelt Zehma, S.A.T. Glauchau, ein Vertreter der Stadt, die Versicherungsagentur Ulbrecht sowie Landtagsabgeordnete Ute Lukasch (Linke). Ein Dankeschön ging auch an ehemalige langjährige und engagierte Elternvertreter. Vielfältig waren und sind deren Aktivitäten. Da wurden kranke Schüler unterstützt, man demonstrierte für bessere Lernbedingungen und gegen Stundenausfall. Man schrieb Briefe ans Bildungsministerium. Schule ist auch immer da für eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen. Ohne Freiwillige, die die Arbeit in Arbeitsgemeinschaften leiten, wäre diese Aufgabe nicht erfüllbar. Unterstützung kommt vom Base Schmölln, von Eltern, Schulbegleitern, engagierten Menschen aus dem Schulumfeld und Lehrern. Kunst, Computer, Skat, Bogenschießen, Volleyball, Inliner, Chor, Gitarre, Kochen und Backen, Streitschlichter, Fahrradwerkstatt, Lego, Kunst- das ist die bunte Palette von Arbeits- und Interessengemeinschaften an unserer Schule. Einige Mitglieder der AG Lego hatten gemeinsam mit ihrem Leiter eine tolle Ausstellung vorbereitet. Die Organisation und Koordinierung vieler Aufgaben ist auch Sache des Schulfördervereins. Bedankt hat sich der Schulchor mit seiner Leiterin Kathrin Zagorny. Danach führten Schüler der 8. bis 10. Klassen die Gäste durch die Schule.