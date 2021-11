Gößnitzer suchen den schönsten Weihnachtsort

Gößnitz. Der Chor der Regelschule studiert ein neues Weihnachtsprogramm ein und probte dafür fleißig im Schullandheim Gera.

Wo ist es zu Weihnachten wohl am schönsten? Diese Frage steht im Mittelpunkt des diesjährigen Weihnachtsprogrammes des Schulchores der Gößnitzer Regelschüler.

Das Ensemble hat Antworten gefunden. Der Weg dahin wird in dem Chorprogramm zusammengefasst. Um das einzustudieren, weilte der Schulchor mit seinen 17 Mitgliedern jetzt für einige Tage im Schullandheim in Gera. Dort wurde natürlich viel geprobt. Außerdem gab es zwei ausgedehnte Spaziergänge und viele lustige Spielrunden in der Freizeit. Zwei DVD-Abende komplettierten den anstrengenden Probenablauf.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ute Pulzer, die den Chor auch sängerisch unterstützte, war dabei laut Chorleiterin Kathrin Zagorny eine große Hilfe. Ein großes Dankeschön gehe zudem an Annegret Müller, die die Gößnitzer bei der Organisation und Finanzierung des Chorlagers im Rahmen des Schulfördervereins tatkräftig unterstützte.

Kathrin Zagorny: „Weiterhin bedanken wir uns bei unseren Sponsoren. Dazu gehören der Gößnitzer Bürgermeister Wolfgang Scholz, die Stadtverwaltung Gößnitz, der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke sowie die Gößnitzer Feuma Gastromaschinen GmbH. Ohne deren Unterstützung wäre das Chorlager nicht möglich gewesen.“

Programm wird aufgezeichnet

Nun hoffen die Mitglieder des Regelschulchores, dass ihre bis dato geplanten Auftritte auch stattfinden können. Ausfallen werden bereits ihre Darbietungen in Alten- und Pflegeheimen sowie auf dem Gößnitzer Weihnachtsmarkt, der aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden ist.

„Wir werden aber unser Programm aufnehmen und können es dann in digitaler Form in Bild und Ton Interessenten gern zur Verfügung stellen. Über Anfragen würden wir uns sehr freuen“, sagt Kathrin Zagorny.

Und darum geht es im diesjährigen Weihnachtsprogramm des Gößnitzer Schulchores: Zwei Mädchen überlegen, ob sie irgendwohin in den Urlaub fahren sollten, um das Weihnachtsfest dort verleben. Denn schließlich hat Corona das Reisen doch ziemlich eingeschränkt. Sie informieren sich über Bräuche in anderen Ländern, um das richtige Weihnachtsziel zu finden. Der Chor der Gößnitzer Regelschule singt dazu Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern.