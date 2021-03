Gößnitzer und Ponitzer von L wie Lockdown inspiriert

Kinder aus Gößnitz und Ponitz beteiligen sich an der Lockdown-Gestaltungsaktion.

Ende Januar startete das Team der Grundschule Gößnitz/Ponitz eine Aktion: Die Kinder waren aufgefordert, etwas zu malen, basteln oder zeichnen, das mit L wie Lockdown beginnt. So sollte die Gemeinschaft auch in schwierigen Zeiten demonstriert werden. Die Schüler haben sich eifrig beteiligt, sodass aus ihren Werken eine Schau in der Schule gestaltet werden konnte.