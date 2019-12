Gospelklänge in der Altenburger Brüderkirche

he Original USA Gospel Singers & Band gastierten am Sonntag, 5. Januar, 17 Uhr in der Altenburger Brüderkirche. Die Gruppe mit Live-Band und großer Licht- und Bühnenshow bringt das ursprüngliche Gefühl der schwarzen Gospelkultur authentisch nahe und erzählt die Geschichte der amerikanischen Gospelkultur. Das Ziel jeder Vorstellung der Original USA Gospel Singers ist es, Menschen durch die immense spirituelle Kraft der Songs einander näher zu bringen. Wichtiger Bestandteil jeder Show ist die aktive Teilnahme des Publikums. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.CineEvent.de.