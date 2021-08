Worte zum Sonntag von Claudia Brumme, Gemeindepädagogische Helferin

Jeder neue Tag bringt uns frische Erkenntnisse, an jedem Tag lernen wir irgendetwas dazu. Blicken wir aber in unserem Leben zurück, dann kann sich keiner an jeden einzelnen Tag seines Lebens erinnern, jedoch an Tage die uns geprägt haben: Tage des Glückes, der Trauer, der Liebe, des Bangens und der Hoffnung. Gott ist immer bei uns, er hat einen Plan für unser aller Leben. Doch welchen Plan hat er für dich und für mich? Wir können noch so spekulieren, wir werden es nicht herausfinden. Gott wird uns nie eine direkte Antwort geben. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Man könnte auch sagen Ereignisse, Handlungen oder Entscheidungen sind nicht vorhersehbar. Wir haben Sommer und genießen die längeren Tage sowie die sonnigen Momente. In diesen Tagen der Ruhe und Ferien tanken wir Kraft und geben unseren Körper die nötigen Reserven, um sich dem Stress und der Probleme des Alltags besser zu stellen. Woraus schöpfen Sie Ihre Kraft? Meine Kraftquelle ist meine Familie. Am vergangenen Wochenende waren alle meine Kinder um mich versammelt. Gemeinsam wurde gespeist, geplaudert, gelacht und Erinnerungen geweckt. Die drei Großen haben mit einem Schmunzeln ihre Fotoalben angeschaut. Sie haben gestaunt wie viel sich im Laufe der Zeit verändert hat. Wie einige junge Mütter war auch ich unsicher ob ich immer die richtigen Entscheidungen treffe, darüber hinaus ob ich meinen Kindern einen guten Weg in ihr Leben bereite. Alle fünf waren manchmal keine Engel. In unserem Haus gab es mitunter Stürme und Auseinandersetzungen. Heute bin ich mir sicher, jede Lebensaufgabe hat uns stärker und weiser gemacht. Die Großen haben ihren Weg gefunden, das eine Kind war zielstrebiger, das andere hat durch Umwege sein Ziel erreicht. Mein größter Wunsch ist, dass meinen beiden Jüngsten eines Tages ebenso in ihrem eigenen Leben ankommen. Gottes Wege sind unergründlich. Es beruhigt mich zu wissen, alle Menschen finden unter Gottes Segen ihren Lebensweg. Der Herr begleitet und beschützt uns und er mutet uns nur so viel zu, wie wir aushalten können.