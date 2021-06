Größerer Polizeieinsatz nach Schlägerei mit drei Verletzten

Meuselwitz. Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Größerer Polizeieinsatz in Meuselwitz

Mehrere Streifenwagen kamen am Sonntag gegen 3.45 Uhr bei einer tätlichen Auseinandersetzung in Meuselwitz in der Bahnhofstraße zum Einsatz. Mehrere Personen waren dort vor einer Kneipe lautstark in Streit geraten und hatten sich anschließend geschlagen. Drei Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, lehnten aber eine medizinische Versorgung ab.

Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

Betrunken gestoppt

Bei einer polizeilichen Anzeigenaufnahme in der Altenburger Wenzelstraße wurden Polizeibeamte am Sonnabend gegen 22.40 Uhr durch Zeugen auf den Fahrer eines VW aufmerksam gemacht. Bei der Verkehrskontrolle stellten sie bei dem 52-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Bei ihm konnte ein Atemalkoholwert von 1,71 Promille ermittelt werden. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, eine Sicherheitsleistung erhoben, sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen