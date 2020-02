Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Große Begeisterung für die kleine Welt

Am Samstag fand im Altkirchener Gasthof „Zu den 3 Linden“ eine vom MEC Altenburger Land organisierte Modellbahnbörse mit 15 Teilnehmern statt.

„Schon um 11 Uhr zählten wir 75 Besucher“, freut sich Mike Zetzsche, der mit seinem Clubfreund Steffen Höfler an der Kasse saß. Modellbahninhaber Dietmar Meyer besucht unter anderen Börsen in Gera, Zwickau und Schwarzenberg. Auch in Altkirchen freute er sich über das Angebot an rollendem Zug- und Schienenmaterial sowie über Zubehör wie Modellhäuschen, Ministraßenfahrzeugen und Dekolandschaften. Interessenten reisten auch aus dem Raum Chemnitz und dem Vogtland an. Begrüßt wurden sogar Modellbahnfreunde aus Polen.

Modelleisenbahner treffen sich jeden Freitag

Besucher Olaf Hausotte aus Löhmigen war auf der Suche nach Ersatzteilen für seine Piko-Bahnanlage. „Die Piko-Bahnanlage besaß ich schon als Kind und ich will nun das Gleisnetz wieder auf Fahrtüchtigkeit bringen“, so der Inhaber einer Piko-Bahn, die seit 1949 in Sonneberg hergestellt wurde. Besucher Rolf Richter hat ein Herz für große und kleine Eisenbahnen. Naheliegend, denn der 70-jährige arbeitete unter anderem in einer Eisenbahnversuchseinrichtung in Halle und im Altenburger Bahnbetriebswerk. „Heute bin ich auf der Suche nach Modellutensilien, um meine Bahnplatte im Keller weiter zu komplettieren“, so Richter mit Blick auf Andreas Klitz, der gerade einer Besuchergruppe eine Verpackung mit Lokomotiven und Waggons der Spurweite S mit 22,5 Millimetern Schienenbreite präsentierte – eine Modelleisenbahn, die einst in der ehemaligen DDR-VEB Metallwarenfabrik Stadtilm bis 1964 hergestellt wurde. „Hier sehen Sie eine Diesellok der Spurweite S mit einem Aufziehmechanismus und da eine Dampflok mit Elektroantrieb“, so Klitz.

Rene Pester aus Altenburg leitet den Modelleisenbahnclub Altenburger Land und führte am Sonnabend Regie. „Unser MEC Altenburger Land ging aus dem 2004 gebildeten MEC Gößnitz hervor und zählt derzeit 13 erwachsene Mitglieder sowie drei Kinder und Jugendliche. Immer freitags ab 18 Uhr agieren wir in der Regel in unseren Altkirchener Vereinsräumen“, so Pester.