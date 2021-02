Mit ihren Laubengängen und teils gewaltigen Stallgebäuden ziehen die alten Bauerngehöfte im Altenburger Land ihre Betrachter in den Bann. Doch diese bauhistorisch wertvollen Gebäude zu erhalten, ist teuer und erfordert ein großes Engagement ihrer Besitzer. Die alten Bauerngüter sind letzten Endes Zeugen einer vergangenen Zeit. Es ist eine Zeit, in der ein großer Platzbedarf in den Bauernhöfen notwendig war. Neben den Besitzern lebten auch Knechte und Mägde auf den Höfen. Auch allerhand Vieh und Getier wurde auf den Bauerngütern gehalten, von Rindern und Schafen über Schweine und Hühner bis hin zu Gänsen. Was da nicht auch alles gelagert werden musste auf so einem Hof, Sensen, Dreschgeräte und Werkzeuge aller Art. Was damals an Raum und Platz unbedingt erforderlich war, ist heute eher das große Problem dieser Bauernhäuser. Wie schön und idyllisch die romantisch anmutenden Bauerngehöfte auch sein mögen – rein pragmatisch gesehen, sind sie für die heutigen Wohn- und Lebensverhältnisse gerade auf dem Land einfach zu groß geraten.

