Grüne Gemeinschaft in Schmölln geprägt

Volker Burkhardt tritt nach acht Jahren als Vorsitzender der Kleingartenanlage Am Sportplatz in Schmölln in die zweite Reihe zurück.

„Ach, ich bin schon älter. Mit Computern habe ich es nicht so. Ich bin eher der Richtige, wenn es ums Mauern und Pflastern geht“, sagt Volker Burkhardt, der seit 2012 die Geschicke in der Kleingartenanlage Am Sportplatz gelenkt hat. Jetzt, nach acht Jahren, will er die „jungen, dynamischen Leute“, die es im Verein gibt, ranlassen. „Ich bleibe aber Stellvertreter, Daniel Mühling ist Vorsitzender“, sagt der 68-Jährige.