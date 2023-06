Grundschüler aus Gößnitz suchen Omas und Opas

Gößnitz. Die Grundschule Finkenweg in Gößnitz sucht Senioren, die beim Lernen und Spielen unterstützen können.

Aktive Senioren sind aufgerufen, sich dem Oma-Opa-Programm der Grundschule Finkenweg in Gößnitz anzuschließen.

Egal, ob in der Unterrichtsstunde, in der großen Pause oder am Nachmittag: Die Schüler und Lehrer freuen sich über jede Unterstützung, dabei wird kein Beitrag als zu gering eingeschätzt. „Wichtig ist nur, dass die Senioren Routine für ihre Besuche entwickeln, denn auch die Kinder und Lehrer brauchen Verlass“, weiß Seniorenbeiratsvorsitzende Heike Meier.

Bei folgenden Aktivitäten könnten die Senioren unterstützen:

- Hilfe im Unterricht: Mathe, Deutsch, Englisch

- Hilfe beim Erlernen der deutschen Sprache

- Schnippeln von Obst und Gemüse (immer dienstags)

- Experimente im Heimat- und Sachkundeunterricht

- Helfer für einen Medientag

- Exkursionsbegleiter

- Kräuter- und Pilzkenner

- Zuhörer und Streitschlichter

- Schiedsrichter beim Fußball

- Trainer für Tischtennis oder Federball

- Schachspieler in der Hofpause

- Brett- und Kartenspieler

- Ausbilder für Erste Hilfe

- Hilfe in den Arbeitsgemeinschaften Kochen, Selbstverteidigung, Basteln/Origami

- Legobauer (alle zwei Wochen mittwochs)

Wer sich angesprochen fühlt und mit seinem Können den Kindern eine Unterstützung bieten möchtte,, kann sich bei Anne Pichelmann in der Grundschule melden.

Kontakt: (0176) 61152685