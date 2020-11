Gruppenschlägerei endet mit Großeinsatz der Polizei

Meuselwitz. Mit mehreren Streifenwagen musste die Polizei am frühen Sonntagmorgen zu einer Massenschlägerei in Meuselwitz ausrücken.

Für einen nächtlichen Großeinsatz sorgte die Meldung über eine Massenschlägerei vor einer Gaststätte in der Freiligrathstraße in Meuselwitz am frühen Sonntagmorgen kurz vor 3 Uhr.

Mehrere Streifenwagen mussten laut Polizei anrücken, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Vor Ort waren zwei Personengruppen aneinander geraten, wobei sich mehrere Männer prügelten. Laut Polizei wurde eine Person leicht verletzt.

Da die Beteiligten sich wenig kooperativ zeigten und zudem laut Polizei zum Teil erheblich alkoholisiert waren, konnte zunächst nicht vollständig aufgeklärt werden, was zu der Auseinandersetzung geführt hatte.

Die Polizei bittet daher Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land unter Telefon 03447/4710 zu melden. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.