Gurtpflicht ist im Nahverkehr schwer umsetzbar

„Zutiefst berührt“ seien Tatjana Bonert und ihre Team von dem Busunglück vor einer Woche, bei dem zwei Kinder ums Leben gekommen sind. Wenn man in der gleichen Branche tätig ist, erschüttere dieser Unfall besonders, sagt die Geschäftsführerin der Thüringisch-Sächsischen Personennahverkehrsgesellschaft mbH (Thüsac). Mit uns sprach Bonert über die Sicherheit des Schulbusverkehrs im Altenburger Land.

Fahren Schulkinder mit Linienbussen oder gibt es extra Schulbusse?

Hauptsächlich fahren sie in regulären Linienbussen, gemeinsam mit Senioren, Berufspendlern oder Touristen. Nur in Ausnahmefällen haben wir gesonderte Verkehre.

Gibt es Gurte in den Bussen?

Es sind ganz normale Linienkraftomnibusse. Laut Straßenverkehrsordnung sind wir im Nahverkehr von der Gurtpflicht befreit.

Ist für jedes Schulkind im Bus ein Sitzplatz vorhanden?

Es gibt natürlich eine Reihe an Sitzplätzen. Im Nahverkehr gilt die Regel, dass Fahrgäste sowohl sitzend als auch stehend befördert werden können. Da Zustiege und Ausstiege relativ kurzfristig sind, setzen sich viele überhaupt nicht erst hin.

Mitunter beklagen Eltern, dass die Busse sehr voll sind. Gab es bei Ihnen diesbezüglich Beschwerden?

Über die Kapazitäten informieren uns unsere Fahrer. Aber natürlich nehmen wir auch gern Hinweise von Fahrgästen und Eltern entgegen. Dafür sind wir dankbar, weil es auch in unserem Interesse ist. Wir sehen dann, was wir ändern können.

Werden die Strecken, die von den Bussen genutzt werden, vom Winterdienst bedient?

Für den Winterdienst sind die Gebietskörperschaften zuständig. Wir stehen natürlich mit Städten und Gemeinden in Kontakt und sie sorgen dafür, dass die Straßen vor der ersten Fahrt geräumt sind. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die Straßen bei starkem Schneefall nach einer halben Stunde wieder zu sind.

Zum Glück hatten wir solche Winter in den letzten Jahren nicht. Grundsätzlich sind wir aber Verkehrsteilnehmer wie jeder andere auch, müssen unsere Geschwindigkeit und Fahrweise an die Straßenverhältnisse anpassen.

Nach dem Unglück werden Forderungen laut, dass künftig auch in Bussen, wie in Autos, die Gurtpflicht eingeführt wird. Was halten Sie von dem Vorschlag?

Im Nahverkehr sehe ich da die Schwierigkeit in den kurzen Abständen zwischen dem Ein- und Aussteigen. Ob sich jeder auch an eine Gurtpflicht halten würde, bezweifle ich. Es ist auch schwer umzusetzen. Der Fahrer müsste alle kontrollieren, den gesamten Bus ablaufen, bevor er startet. Wenn sich während der Fahrt einer abschnallt, merkt er es nicht, denn er konzentriert sich auf den Straßenverkehr. In der Praxis halte ich eine Gurtpflicht im Nahverkehr für schwer umsetzbar.