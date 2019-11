Natürlich haben Herbert Köhler und all jene recht, die sich an den Schrottimmobilien in Schmölln und den Ortsteilen stören. Verwahrloste Häuser sollten 30 Jahre nach der Wende Geschichte sein. Dass die Realität eine andere ist, wissen wir alle. Klamme oder desinteressierte Grundstückseigner, Besitzer in weiter Ferne und ohne Kontaktadresse oder gesetzliche Kompliziertheiten erschweren die Schandfleckbeseitigung in Schmölln und seinen Ortsteilen. Zeit wird es, dass die Stadt ihren Focus darauf lenkt. Sogar mit Städteverbundpartner Gößnitz laufen Überlegungen, wohin man in dieser Angelegenheit gemeinsam steuern will. Dass machbare Ideen für die Nachnutzung ganz alter Häuser oder durch Abriss entstandener Flächen dabei ebenso gefragt sind, sollte selbstverständlich sein. Zumal es solche bereits gibt. Die B 7 zur Einfahrt zum Knopfmuseum nach dem Hausabriss aufzuweiten, ist eine solche. Eine weitere ist, mit einem stadteigenen Förderprogramm potenziellen Häuslebauern Grundstücke innerorts schmackhaft zu machen. So könnte man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Stadt könnte Familien etwas anbieten, die ein Eigenheim in Schmölln bauen möchten. Der Kommune wiederum blieben Häuserzeilen mit unschönen Lücken erspart und so mancher Dorfkern wäre wieder etwas belebter.