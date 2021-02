Guter Draht auf Augenhöhe

Matthias Mielke vor dem Bürger- und Vereinshaus in Wildenbörten.

Wildenbörten. Einzelkandidat Matthias Mielke stellt sich der Ortsbürgermeisterwahl in Wildenbörten

Am 14. Februar 2021 finden die Ortsbürgermeisterwahlen in den Schmöllner Ortsteilen Drogen, Nöbdenitz und Wildenbörten statt. Für Wildenbörten und seine Ortsteile Dobra, Graicha, Hartroda und Kakau tritt als Einzelkandidat Matthias Mielke an. Sein Wahlspruch: Miteinander leben, miteinander gestalten und vor allem miteinander reden. Warum gerade Kommunikation für ihn entscheidend ist und welche Ideen er noch im Gepäck hat, erklärt Matthias Mielke im Gespräch mit der Zeitung.