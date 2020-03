Gymnasium Schmölln liegt in Ostthüringen vorn

Allein sieben der 52 bei der Ostthüringer Regionalmesse „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ eingereichten Projekte stammen von Schülern des Schmöllner Gymnasiums. Aufgrund dessen und des sehr guten Abschneidens (drei erste, drei zweite Plätze) beim Wettbewerb wurde das Roman-Herzog-Gymnasium mit dem Schulpreis ausgezeichnet und erhielt 1100 Euro.

Für einen besonderen, weil überraschenden Erfolg sorgte das Dreiergespann aus Aaron Kampf, Lukas Grebner und Friedrich Münstermann aus der Klasse 9.2 mit ihrem Projekt „Kosten der Ernte bei geringen Niederschlägen - effektive Wassernutzung am Beispiel der Bohne“. Jahrelang waren Kempf und Grebner bei „Schüler experimentieren“ erfolgreich. Nun sind sie 14 und 15 Jahre alt und starteten darum erstmals in der Sparte „Jugend forscht“. Im Bereich Arbeitswelt waren elf Projekte vertreten, die hauptsächlich aus Seminarfacharbeiten von Zwölfklässlern hervorgingen. Daher habe man sich keine großen Hoffnungen auf eine vordere Platzierung gemacht, so Lehrerin Silke Orlick: „Umso größer war die Freude, als ihr Sieg verkündet wurde.“

3000 Bohnen einzeln gewogen

Auf dem Rittergut Schwanditz legten sie vier Parzellen zu je fünf Quadratmetern an, von denen drei mit Bohnen bepflanzt wurden und eines frei blieb. Zwei der bepflanzten Stücke wurden bewässert, eines mit 50 Litern, das andere mit 100 Litern wöchentlich. Bei den regelmäßigen Bestimmungen des Wassergehaltes zeigte sich, dass sich die vier Parzellen nicht wesentlich unterschieden, so Friedrich Münstermann. „Das zeigt, dass die Bohnen das Wasser aufnehmen konnten oder es verdunstet war“, sagt Lukas.

Im Herbst haben sie etwa 3000 Bohnen ernten können, die auch einzeln verwogen wurden. Das wenig überraschende Ergebnis: „Der höchste Ertrag war mit rund neun Kilo auf der Parzelle, die 100 Liter Wasser pro Woche bekommen hat“, so Friedrich. Durch die Einbeziehung der Wasserkosten haben sie aber eine Kosten-Nutzen-Kalkulation aufgestellt, die zeigte, dass sich die künstliche Bewässerung bei Direktvermarktung tatsächlich auszahlt. Im industriellen Maßstab sei das aber nicht kostendeckend, so die drei.

14-Jährige entwickeln Stranddecke der Zukunft

Den ersten Preis im Bereich Technik sowie zwei Sonderpreise erzielten die Achtklässlerinnen Kati Schöne, Mara Leuschner und Johanna Wieschert für ihre Entwicklung einer Stranddecke der Zukunft. Neun Stoffproben haben sie auf Haltbarkeit, Hautempfinden und Sandaufnahme getestet, bevor sie den Prototypen mit UV-Sensor, Minicomputer und Solarzelle versehen haben. Dazu haben sie eine App erstellt, welche die Eigenschutzzeit berechnet. Darauf basierend wird die empfohlene Zeit bei Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30 berechnet.

Das könne das Hautkrebsrisiko deutlich absenken, sind sie überzeugt. „Bis zum Landesfinale in Jena will ich die App aber noch verbessern, dass sie auch andere Lichtschutzfaktoren berücksichtigt und Erinnerungen geben kann, wann nachgecremt werden muss“, sagt Kati. Die elektronischen Komponenten haben rund zehn Euro pro Decke gekostet, „im industriellen Maßstab wäre das natürlich noch deutlich günstiger“, fügen die drei hinzu.

Fledermäuse und Feinstaub genauer angesehen

Im Bereich Biologie gewannen die Achtklässlerinnen Lena Köhler, Lara Schumann und Thao Vi Phan mit einer Untersuchung der Fledermäuse, welche die Kirche in Wettelswalde bewohnen. Weil diese streng geschützt sind, haben sie Haare, Kot und mumifizierte Überreste untersucht. Als Ergebnis stellten sie fest, dass mindestens drei Arten der fliegenden Säugetiere in der Kirche leben oder gelebt haben.

Den Sonderpreis des Schmöllner Bürgermeisters gewannen die Sechstklässlerinnen Greta Kampf und Lilly Zimmermann, die den Feinstaubgehalt der Luft in der Schule und an der B7. Überraschendes Ergebnis: überall wurden Topwerte erzielt. Sie führen das vor allem darauf zurück, dass es in Schmölln so viele Grünanlagen gibt und relativ wenig Lkw-Verkehr.

Den Sonderpreis des Landrates erhielt Hannes Schmidt (links), hier mit Preisstifter Uwe Melzer (CDU). Foto: Peter Michaelis

Den Sonderpreis des Landrates sowie den Sonderpreis plusMINT für interdisziplinäre Projekte gewann Siebtklässler Hannes Schmidt für seine Überlegungen, wie man den Grenzwert an endlichen Zahlenreihen berechnen kann. Im täglichen Leben begegnen einem die geometrischen Figuren, welche sich daraus ergeben etwa beim Romanesco, sagt Hannes.

Saurer Regen und Mülltrennung wurden untersucht

Seine Klassenkameradinnen Lena Martin und Svenja Besoke haben die Auswirkungen von Saurem Regen auf Kresse beobachtet, um damit Rückschlüsse auf das Baumsterben zu ziehen. Dabei erzielten die Erkenntnis, dass schon vieles verbessert wurde, etwa durch erneuerbare Energien, Emissionsgrenzwerte und bessere Filteranlagen in der Industrie. Dadurch sei der pH-Wert des Regenwassers bei sieben, was ideal sei. Für ihre Forschung erhielten sie den Sonderpreis der Zeitschrift natur.

Die Zwölftklässlerinnen Laura Koch, Lilli Pramschüfer und Nele Rieschert erhielten den Sonderpreis der VR-Bank für ihre Entwicklung eines Mülltrennungs- und Entsorgungskonzeptes. „Die Probleme, die aufgetreten sind, waren im finanziellen Bereich“, so Laura. So seien die Anschaffungskosten für die feuerfesten Behälter mit vier getrennten Kammern relativ hoch. Auch sei man auf die Unterstützung der Reinigungsfirma angewiesen, die aktuell nur nach Altpapier und Restmüll trennt. Die Erkenntnis: Mülltrennung ist wünschenswert, basiert aber auf Freiwilligkeit aller Beteiligten.