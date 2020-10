Vor fünf Jahren machten sich Stadtverwaltung und Stadtrat Schmölln auf den Weg, ein fünftes Teilgebiet im Gewerbegebiet Crimmitschauer Straße zu erschließen. Am Dienstag konnte das 8,25 Hektar große Areal nun offiziell übergeben werden.

In der Zeit dazwischen wurden insgesamt rund 6,5 Millionen Euro investiert -- 4,8 Millionen Euro davon steuerte das Land Thüringen als Fördermittel bei – und rund 180.000 Kubikmeter Boden bewegt, um das Gelände zu regulieren.

Die Umsetzung des Großprojektes wurde in insgesamt zehn Baulose aufgeteilt: angefangen bei Kampfmittelberäumung, über Schürfarbeiten und archäologischen Untersuchungen, bis hin zu Tief- und Kanalbau oder Flächenbegrünung. Die meisten der Aufträge wurden an Unternehmen aus Schmölln sowie der unmittelbaren Region vergeben.

Blick auf das fünfte Teilstück an der Crimmitschauer Straße, das Unternehmen anlocken soll. Foto: Heiko Wagner/ Wagner Produktion Foto-Film-Fernsehen

Asphaltiert wurden rund 2800 Quadratmeter Fläche, dafür ließ die Stadt auch reichlich Grün anpflanzen. Beispielsweise 3000 Bodendecker, 42 Bäume sowie 1370 Gehölze direkt auf dem Areal. Weitere 2000 einheimische Gehölze und 45 Bäume sorgen zudem für einen Grünflächenausgleich.

Grund für die Erweiterung war, dass Gewerbeflächen im Stadtgebiet 2015 knapp geworden waren. Wie hoch der Bedarf ist, belegt laut Bürgermeister Sven Schrade (SPD) die Tatsache, dass die Hälfte der jetzt neu erschlossenen Fläche bereits verkauft ist.

Die Voestalpine Automotive Components Schmölln GmbH in unmittelbarer Nachbarschaft erweitert sich um vier Hektar, die neue Halle dort steht bereits. Aktuell laufen Arbeiten im Außenbereich dort.

Schrade stellt während der Übergabe auch klar, dass die Kommune all das nicht macht, um reich zu werden. „Wir machen das, damit sich Schmölln etwas leisten kann, beispielsweise, um freiwillige Aufgaben weiterhin ermöglichen zu können.“ Außerdem könne die Stadt so mithelfen, lokale und regionale Wirtschaftskreisläufe in Bewegung zu halten.

Schrade lobt zudem die sehr gute Zusammenarbeit aller Beteiligten von Beginn an. Ob Verwaltungen, Planer, Ingenieurbüros oder Baufirmen: „Gemeinsam haben wir den Motor in Bewegung gebracht und halten ihn jetzt am Laufen.“

„Für mich ist Schmölln eine Stadt, auf die man sehr viel öfter die Schweinwerfer richten sollte“, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Wenn er sich die Entwicklung der Kommune anschaue, sehe er sich in seiner These bestätigt, dass Investitionen nur in die so genannten Leuchttürme totaler Quatsch seien. „Schmölln zeigt in unserem ländlichen Bundesland, dass eine Kommune Erfolg haben kann, auch wenn sie keine 200.000 Einwohner hat.“ Für ihn sind die 4,8 Millionen Euro aus Erfurt gut angelegtes Geld. „Und wenn noch ein sechster oder siebenter Teil dieses Gewerbegebietes nötig werden, hilft Erfurt den Schmöllnern gerne", verspricht er.

Nun will die Stadt Schmölln in die Vermarktung der vier noch freien Hektar gehen. Die Kommune hofft dabei auf Neuansiedlungen und insbesondere auf produzierendes Gewerbe.