Altenburg. Drei Fragen an…. Petra Vierbeck, Krankenschwester und Hygienefachkraft in der Stabsstelle Hygiene im Klinikum Altenburger Land

Hände gründlich einseifen

Nicht nur in Zeiten, in denen sich das Corona-Virus rasant ausbreitet, wird zum regelmäßigen Händewaschen geraten. Auch während der jährlichen Grippe-Hochzeit ist das ratsam.

Wie oft sollte ich mir jetzt die Hände waschen?

Wenn Sie nach Hause kommen, vor und während der Zubereitung von Speisen, vor den Mahlzeiten, nach dem Besuch der Toilette, nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, vor und nach dem Kontakt mit Erkrankten sowie nach dem Kontakt mit Tieren.

Wie wasche ich meine Hände richtig?

Die Hände unter fließendes Wasser halten, von allen Seiten mit Seife einreiben, sowohl Handinnenflächen als auch Handrücken, Fingerspitzen, Fingerzwischenräume und Daumen. Denken Sie auch an die Fingernägel. 20 bis 30 Sekunden sollten die Hände gründlich eingeseift, dann unter fließendem Wasser abgewaschen werden. Verwenden Sie in öffentlichen Toiletten zum Schließen des Wasserhahns ein Einweghandtuch oder Ihren Ellenbogen. Getrocknet werden sollten die Hände mit einem sauberen Tuch, auch in den Fingerzwischenräumen. Zu Hause sollte jeder sein persönliches Handtuch benutzen oder Einmalhandtücher verwenden.

Muss ich die Hände desinfizieren?

Im privaten Umfeld ist eine Händedesinfektion im Allgemeinen nicht erforderlich. Bei einem Besuch im Krankenhaus sollten beim Betreten und Verlassen der Krankenstation die Hände desinfiziert werden. Unsere Empfehlung: Bitte beschränken Sie ihre Besuche im Krankenhaus auf ein Minimum.