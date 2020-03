Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Händeschütteln ist out

Vielerorts werden aktuell Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Bedrohung getroffen. Wir haben in Stadt- und Gemeindeverwaltungen gefragt, wie man sich dort vor der Krankheit, die inzwischen auch in Ostthüringen angekommen ist, schützt.

„Wir sind zwar nicht originär zuständig, stehen aber in Verbindung mit dem Landratsamt“, sagt Sven Schrade (SPD). Die Mitarbeiter in der Schmöllner Stadtverwaltung seien aufgefordert, ihre Verhaltensweise anzupassen. „Sie sollten etwa aufs Händeschütteln verzichten“, sagt der Bürgermeister. Natürlich gelten allgemeine Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen, zu dem auch während der jährlichen Grippewelle geraten werde.

„Wir wollen aber Panik vermeiden“, betont Schrade. Dennoch behalte er die Nachrichten aufmerksam im Blick. „Es ist ein schmaler Grat, die Situation muss immer wieder neu beurteilt werden“, so der Rathauschef. Während man mit Grippewellen umzugehen wisse, habe man es bisher noch nicht mit einer drohenden Pandemie zu tun gehabt. Kritisch werde es, wenn zwei Wellen zusammen kommen, denkt Sven Schrade. Während andernorts Veranstaltungen wie die Internationale Tourismusbörse in Berlin abgesagt worden sind, habe man die Fachkräftemesse am vergangenen Samstag durchgezogen. „Wir hatten aber sogar eine Anfrage, ob sie überhaupt stattfindet“, erzählt Schrade.

Zusätzlicher Desinfektionsbehälter im Gößnitzer Rathaus

„Auf unseren Toiletten hatten wir schon immer Desinfektionsbehälter. Jetzt werden wir noch zusätzlich einen im Eingangsbereich des Rathauses aufstellen“, sagt der Gößnitzer Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) auf Nachfrage. Klar sei nun jeder sensibilisiert, die Verwaltungsmitarbeiter seien angehalten, sich regelmäßig die Hände zu waschen. „Händegeben ist ja momentan out. Aber wer es trotzdem will, muss es halt machen“, so Scholz, der hofft, dass jeder sich allgemeine Hygieneregeln hält.

Eine Notfallplan gibt es in der Gößnitzer Stadtverwaltung nicht und das Stadtoberhaupt will auch nicht, dass die Leute in Hysterie verfallen. Marcel Greunke (CDU) habe sich in der vorigen Woche bereits bei Landrat Uwe Melzer (CDU) zum Stand der Dinge in Sachen Corona erkundigt. „Im Kreis ist man vorbereitet und unsere Gemeinde ist da mit abgesichert“, so der Ponitzer Bürgermeister. Seinen Mitarbeitern gibt er die gleichen Ratschläge wie bei einer Grippewelle: kein Händeschütteln, oft Hände waschen, eventuell desinfizieren. Greunke hofft, dass sich die Leute etwas entspannen, „die Grippe ist doch auch ständig da“, sagt das Gemeindeoberhaupt, in dessen Bekanntenkreis sogar schon Urlaube storniert worden seien aus Furcht vor Corona.