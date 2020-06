So stellte sich die AWO bereits Ende 2018 den Kindergarten am Freibad in Altkirchen vor. Neben 70 Betreuungsplätzen für Krippen- und Kindergartenkinder sollten auch 24 Plätze in Senioren-Wohngemeinschaften geschaffen werden. Der Bau sollte Ende 2021 fertig sein, erreicht wurde bisher nichts.