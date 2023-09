Hallenbad in Altenburg öffnet am Dienstag, 12. September

Altenburg. Am Weltkindertag, 20. September, hat das Bad von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

Beendet ist die Saison im Freibad Süd, teilt die Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH mit. Nun wird die Zeit genutzt, um das Hallenbad fit für die Saison 2023/24 zu machen. Am kommenden Dienstag, 12. September, öffnet das Hallenbad dann pünktlich um 6 Uhr für das öffentliche Schwimmen.

Am Montag, 11. September, starten die Vereine mit ihrem Training und den Gesundheitskursen in der Halle. Wie immer wurde die Sommerpause genutzt, um notwendige Reparaturen und Modernisierungen durch

Fliesen erneuert und Haartrockner ausgetauscht

Die Dachsanierung des Hauptdaches ist nun abgeschlossen. Sie umfasste den Abbruch des alten Dachaufbaus, die Erneuerung der Dachdämmung sowie den fachgerechten Einbau der Dachentwässerung und die Herstellung des neuen Dachaufbaus sowie die Sanierung des Vordaches.

Notwendige Fliesenarbeiten in der Damentoilette und im Durchgang zwischen Herrendusche und -Toilette wurden ebenfalls fristgerecht beendet. Zugleich wurden die Haartrockner in beiden Umkleidebereichen komplett erneuert, heißt es in einer Mitteilung.

