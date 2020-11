„Süßes oder Saures“ lautete der Schlachtruf am Samstagabend vielerorts. Der Vorabend von Allerheiligen (auf Englisch Halloween) wurde auch in Schmölln wieder gefeiert – wegen der Pandemiesituation allerdings unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen.

Bereits zum dritten mal rief die Schmöllnerin Daniela Lenz zum komplett privat organisierten „Happy Halloween“ auf. Die Kinder erschienen dem Anlass angemessen in zumeist gruseliger Aufmachung, die Erwachsenen trugen eine Maske. „Wir haben hin und her überlegt, sind aber ganz froh, dass es trotz der momentanen Lage möglich ist“, so Lenz. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird diesmal auf den Mindestabstand geachtet und nur gezielt an den Türen geklingelt. Jeder der Haushalte entlang der Strecke ist informiert und stellt den wartenden Kindern einen Karton mit Süßigkeiten vor die Tür.

Einige Programmpunkte wurden gestrichen

Der Schmöllner Stefan Leonhardt ist im Vorjahr schon mitgelaufen, diesmal wurde er als helfende Hand und Mitorganisator eingebunden. „Wir hatten eigentlich noch mehr geplant, mussten aber einige Abstriche machen wegen Corona“, sagt er. Er ist ebenso wie Daniela Lenz überrascht und glücklich, dass sich doch so viele Kinder und Eltern am Treffpunkt einfinden.

„Wir wollten den Kindern die Freude nicht nehmen. Viele Eltern sind froh, dass es in Gemeinschaft stattfindet, wir wollen ja niemanden gefährden“, so Daniela Lenz. Mit dem Einbruch der Dunkelheit laufen rund 30 Kinder mit ebenso vielen erwachsenen Begleitern vom Marktplatz auf, in Richtung Südwesten. Die zweite Station ist die Schwägerin der Organisatorin, Lehrerin Manuela Lenz. Sie ist zwar nicht verkleidet, aber entzückt über die vielen Gespenster und Hexen vor ihrer Tür. „Das ist ja wie Schule hier“, sagt sie, als sie die Süßigkeiten preisgibt.

„Ich finde es positiv für die Kinder, dass noch etwas stattfindet. Wir Erwachsene haben ja extra die Masken auf“, sagt Sandra Köhler aus Schmölln, die mit Tochter Serafina das erste Mal am Halloween-Umzug in Schmölln teilnimmt. Yvonne Gollomb ist ebenfalls das erste Mal zu diesem Anlass in Schmölln unterwegs, hat Sohn Anton dabei. „Ich freue mich, dass es so gut organisiert ist. Sonst hätte ich kein gutes Gefühl, nach Süßigkeiten zu fragen. Ohne diesen Anlass hätte ich mit meinem Sohn nur einen Spaziergang gemacht, ohne klingeln“, sagt sie.

Gelungener Grusel

Zum Abschluss in der Westkurve wurden Marshmallows über dem Feuer geröstet und die Süßigkeitenvorräte weiter aufgestockt. Foto: Andreas Bayer

Kurz vor dem Ziel behaupten noch viele der Kleinen, es gebe ja gar keine Geister und Hexen. „Wir haben vor nichts Angst“, so ihr Tenor. Als aber plötzlich ein verkleideter Mann hinter einer Garage hervorspringt, hebt ein ohrenbetäubendes Kreischkonzert an. Die Erwachsenen lachen, der Grusel ist gelungen.

Beim ersten Anlauf vor zwei Jahren seien vielleicht 15 Kinder ihrem Aufruf gefolgt, schätzt Daniela Lenz. „Voriges Jahr waren es schon vierzig Kinder, da hatte ich Gänsehaut noch und nöcher“, sagt sie. Dass man diesmal in die Westkurve ziehe, sei durch das Abstandsgebot bedingt. Dort konnten die Kinder zum Abschluss nach Laune toben oder Marshmallows über der Feuertonne rösten.

Die Feuertonne ist eine Spende vom Stak reloaded, die Roster von Schweißarbeiten Florenz, die Süßigkeiten von Daniela und Kai-Uwe Lenz. Die gesammelten Spenden gehen an das Tierheim Schmölln.