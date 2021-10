„Halloween Special“ im Elefantenreservat Starkenberg

Starkenberg. Das Erwartet Besucherinnen und Besucher noch bis zum 7. November im Elefantenreservat Starkenberg.

Noch bis Sonntag, den 7. November, veranstaltet das Elefantenreservat Starkenberg ein „Halloween Special“. Dabei werden Geister und Gespenster das Areal erobern, wie die Familie Weisheit als Eigentümerin des Tiererlebnisparks im Altenburger Land mitteilte.

Der Gruselspaß richtet sich an die ganze Familie. „Mit Kürbissen, Strohballen und Gruseldekoration verwandelt sich das Elefantenreservat Starkenberg in einen familienfreundlichen Spukpark“, heißt es in der Ankündigung. Zu den Halloween-Angeboten gehören ein Gruselrundgang, ein Treffen am Scheiterhaufen, eine neue Grusel-Show, die Kinder-Grusel-Eisenbahn und vieles Schaurige mehr. „Und weil im Oktober nichts ohne Kürbisschnitzen geht, bieten wir am Samstag, 30. Oktober, unsere große Halloween-Aktion mit Auszeichnung für das gruseligste Kostüm, Kinderschminken, Bastelstraße, Kürbisschnitzen und Halloweenspezialmenü an“, lädt Familie Weisheit alle Interessierten ein.

Ihren Erlebnispark hat die ehemalige Zirkusfamilie im Mai 2020 auf dem Gelände des alten Betonwerks in Kostitz, einem Ortsteil von Starkenberg, eröffnet. Zuvor war sie als Circus Afrika unterwegs.

Geöffnet ist der Park täglich von 11 bis 17 Uhr, letzter Einlass ist 16 Uhr. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite: www.erlebnispark-starkenberg.de