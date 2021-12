Astrid Pohl, hier im Sommer dieses Jahres nach Ende des zweiten Lockdowns. Gut ein halbes Jahr später bedient sie ihre Kundschaft nach wie vor an der Tür ihres kleinen Ladens in Schmölln.

Handarbeit steht in Schmölln hoch im Kurs

Schmölln. Drei Fragen an Astrid Pohl, Inhaberin des einzigen Bastelladens in Schmölln.

Die Adventszeit ist nicht nur die Zeit des Plätzchenbackens. Es wird auch gebastelt, gestrickt und dekoriert. Drei Fragen an Astrid Pohl, Inhaberin des einzigen Bastelladens in Schmölln.

1. Basteln, Stricken, Häkeln – was ist der Renner in der Vorweihnachtszeit?

Das kann man gar nicht so genau sagen, weil alles gleichwertig ist. Es wird viel gestrickt und gehäkelt, es werden gerne kleine Geschenke gebastelt, Gestecke und Wohnungen dekoriert. Die Palette der Möglichkeiten ist wirklich riesig. Was aktuell der Hit ist: Socken stricken.

2. Ist Ihre Kundschaft in der „Bastelecke“ von Natur aus geschickt bei der Handarbeit oder müssen Sie mitunter auch auf die Sprünge helfen?

Sowohl als auch. Die einen haben einfach den Bogen raus, anderen muss ich ein bisschen auf die Sprünge helfen. Das mache ich aber sehr gerne. Nicht wenige Kunden fragen mich auch gezielt, ob ich ihnen helfen kann.

3. Besinnt sich die Kundschaft in Corona-Zeiten wieder mehr auf Handarbeit oder entspannendes Stricken?

Eindeutig ja. Viele kommen in meinen Laden und erzählen, dass sie nach langer Pause jetzt wieder mit Handarbeit angefangen haben. Allerdings gibt es aktuell so manche Hürde zu überspringen. Auch meine „Bastelecke“ ist von Materialengpässen betroffen. Momentan warte ich beispielsweise auf sechsfädige Sockenwolle. Das Geschäft läuft zudem schlechter als im vergangenen Jahr. Es ist durch Corona einfach beschwerlicher geworden. Aber meine Kundschaft ist froh, dass ich überhaupt offen habe. Ich bediene nach wie vor an der Tür. Zum einen, weil mein Laden wirklich klein ist. Zum anderen, weil ich mir den Schuh nicht anziehen möchte, die 2G-Regel und alles Mögliche kontrollieren zu müssen. Aber ich kann nach wie vor sagen: Meine Arbeit macht mir Spaß, weil ich sie gern mache.