Harte Nüsse im Schmöllner Stadtrat

Jana Borath über gefühlten Bankrott und echte Herausforderung

Der Schmöllner Stadtrat blickt turbulenten Zeiten entgegen angesichts der riesigen Deckungslücke im Entwurf für den städtischen Etat 2024. Der aktuelle Maßnahmenkatalog, um Mehreinnahmen zu generieren, liest sich in der wohlstandsverwöhnten Knopfstadt dann auch wie ein Horrorkatalog. Allein schon die Kreditaufnahme für den Vermögenshaushalt – für andere Kommunen längst Usus – mutet an der Sprotte fast wie eine Bankrotterklärung an.

Die vom Rathaus vorgeschlagene Erhöhung der Kita-Beiträge für städtische Kindergärten ist hingegen ein echtes Kaliber. Erstens, weil es die dritte in Folge wäre für die Eltern. Zweitens, die meisten junge Familien – und vor allem Alleinerziehende – erfahrungsgemäß auch so schon jeden Cent zweimal umdrehen müssen seit gut zwei Jahren. Und drittens, weil die laufenden Lebenshaltungskosten sehr wahrscheinlich auch 2024 kaum zu zügeln sein werden. Zwar genießen Mütter und Väter in Thüringen zwei beitragsfreie Kita-Jahre für ihren Nachwuchs. Doch inzwischen dürfte dieser Spareffekt in den Familien-Kassen eher verpuffen.