„Seit einer Woche bekommen wir Trinkwasser aus dem zentralen Netz. Und was soll ich sagen: Es ist einfach cool.“ Die Freude über den Hausanschluss ist Bertram Burkhardt von der Straußenfarm im einstigen Brunnendorf Hartha anzumerken.

Die Qualitätsverbesserung merke man an vielen Stellen im Haus: an den Küchengeräten beispielsweise, am Geschmack des Morgenkaffees und an der Erleichterung bei der Arbeit. „Vor allem unser Schlachthaus lässt sich jetzt viel besser und schneller reinigen“, sagt Burkhardt.

Wofür die Einwohner des Brunnendorfes mehr als zwei Jahrzehnte kämpften, wird nun endlich wahr. „Wir sind fast durch mit den Anschlüssen“, berichtet der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU), der zugleich Chef des für Hartha zuständigen Zweckverbandes Altenburger Land (ZAL) ist.

Förderprogramm läuft bis 2022

Insgesamt verlegt der ZAL in dem Dorf 63 Hausanschlüsse, von denen aktuell 61 fertig sind. Die Investitionssumme dafür liegt laut Trinkwassermeister Rocco Burkhardt bei rund 600.000 Euro. Dafür kann der ZAL auch Fördergeld vom Land Thüringen in Anspruch nehmen. Der Freistaat übernimmt 60 Prozent der förderfähigen Kosten.

Um das Brunnendorf-Problem im Altenburger Land zu lösen, hatte die Landesregierung im vergangenen Jahr ein Extra-Förderprogramm aufgelegt, das bis 2022 läuft. „Und das wollen wir auf jeden Fall effektiv nutzen“, so Greunke.

So laufen momentan die Arbeiten in Boderitz, wo laut Burkhardt fast alle Häuser ans Trinkwassernetz angeschlossen sind. „In Lossen wollen wir ebenfalls fertig werden“, so Marcel Greunke. Vorbereitet werden die Trinkwasseranschlüsse derweil für Koblenz und Pfarrsdorf.

Wasserfest für Bauarbeiter

Gegenwärtig prüfe der ZAL zudem, wie weitere Brunnendörfer an die Trinkwasserversorgung gebracht werden könnten. „Unsere Verbandsingenieure sind da sehr aktiv“, lobt der Verbandschef.

„Wir hier sind jedenfalls glücklich“, sagt Bertram Burkhardt in Hartha. Die Arbeiten seien prima gelaufen, lobt er. Um die Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, haben sich die Anwohner im Harthaer Unterdorf etwas einfallen lassen. Sie laden alle am Bau beteiligten Arbeiter zu einem kleinen Wasserfest ein. Die Party steigt am Samstag, 24. Oktober, von 10 bis 12 Uhr auf dem Busplatz.

Bei schlechtem Wetter stellt Straußenfarmer Burkhardt sein Grundstück zur Verfügung. Der Rost wird brennen und Getränke gibt es auch.