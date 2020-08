Am Haselbacher See ist der Verein Aqua Fun Wintersdorf aktiv. Der See ist der viertbeliebteste in Thüringen.

Haselbacher See ist beliebtes Ausflugsziel

In diesem „Corona-Sommer“ machen viele Deutsche Urlaub im eigenen Land oder unternehmen einfach ein paar Tagesauflüge. Und was gibt es da Schöneres, als sich an einem warmen Sommertag mit einem Sprung in einen Badesee abzukühlen? Dafür muss man meist nicht weit fahren: In Thüringen gibt es viele Badeseen mit sehr guter Wasserqualität. Doch welcher See ist am schönsten? Holidu, die Suchmaschine für Ferienhäuser (www.holidu.de), hat die zehn beliebtesten Seen in Thüringen auf Instagram ermittelt. Ausschlaggebend für die Auswertung ist die Anzahl der Erwähnungen unter dem entsprechenden Hashtag, mit dem Nutzer ihre Bilder im sozialen Netzwerk Instagram versehen. Auf Platz vier hat es der Haselbacher See im Altenburger Land geschafft. Vor ihm lagen nur die Bleilochtalsperre, der Hohenwarte-Stausee und die Ohra-Talsperre.