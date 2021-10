Im Bürgerhaus in Nöbdenitz findet die nächste Schmöllner Stadtratssitzung statt.

Haushalt ist Thema in der nächsten Schmöllner Stadtratssitzung

Schmölln/Nöbdenitz. Die Abgeordneten beraten am Donnerstag im Nöbdenitzer Bürgerhaus.

Die nächste Schmöllner Stadtratssitzung findet am Donnerstag, 21. Oktober, um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses in Nöbdenitz in der Dorfstraße 2 statt.

Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil stehen Informationen des Bürgermeisters, die Vorlage der Beteiligungsberichte für 2020, die Beratung zum Entwurf des Haushalts 2022 sowie Fragen der Einwohner und der Stadtratsmitglieder.

Des Weiteren geht es um einen Sonderzuschuss zur Sanierung der Stadtkirche Schmölln, den Bebauungsplan „Freiflächenphotovoltaikanlage Prehna“, die Änderung des Namens der Thomas-Müntzer-Siedlung westlich des Kreisverkehrs in Paul-Sylbe-Straße, die Höhe der Dienstaufwandsentschädigung für den Bürgermeister sowie die Anschaffung eines Fahrzeugs im Bereich Friedhofswesen.