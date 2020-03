Haustiere haben nichts von der Pandemie zu befürchten

Für uns Menschen ist alles anders dieser Tage, doch die Tiere beeindruckt das Corona-Virus nicht. Sehr wohl aber ihre Freunde und Helfer, weshalb auch das Tierheim in Schmölln besondere Vorsichtsmaßnahmen walten lässt. Seit vorigem Freitag wird niemand mehr ohne triftigen Grund hereingelassen, informiert Hans Gleitsmann, Vorsitzender des Tierschutzvereins Schmölln Osterland.

„Das normale Tiermanagement geht aber weiter, also die Aufnahme und Betreuung von Fundtieren“, so Gleitsmann. Auch eine Vermittlung an neue Besitzer sei weiterhin möglich. Der erste Kontakt mit dem Tierheim müsse derzeit telefonisch erfolgen. Dabei wird abgefragt, ob überhaupt die passenden Rahmenbedingungen gegeben sind. Dann würden die Interessierten über den Diensteingang hereingelotst, so dass kein direkter Kontakt zu den Mitarbeitern nötig ist.

Durch Hygiene größtmöglichen Schutz erreicht

Die Formulare würden dann im überdachten Außenbereich, weitab der Büros und Mitarbeiterbereiche ausgefüllt werden. „Wenn der Fall einträte. Denn seitdem haben wir noch kein Tier vermittelt“, sagt Gleitsmann. Das sei auch sehr verständlich, im Moment hätten die Menschen andere Sorgen, als sich an ein neues Familienmitglied zu gewöhnen. „Wenn nicht ein ganz handfestes Interesse besteht, bitten wir die Interessenten, lieber noch sechs Wochen zu warten.“

Vorbereitet sei das Tierheim allerdings, hat sich mit Hygieneartikeln und Tierfutter für mindestens die nächsten sechs Wochen bevorratet. Die Betreuung durch fünf Hauptamtliche Mitarbeiter sowie fünf Ehrenamtliche laufe seit Mittwoch zudem in zwei Schichten geteilt, „so dass die Ansteckungsgefahr halbiert wurde“, sagt Gleitsmann. Am Eingang steht Desinfektionsmittel, auf häufiges Händewaschen wird geachtet, so dass man den größtmöglichen Schutz zu haben glaubt.

Keine Übertragung auf Haustiere möglich

Auch die regelmäßigen Besucher, die mit den Hunden eine Gassirunde drehen, dürfen weiterhin kommen. Auch diese kommen über den Wirtschaftseingang herein, so dass kein Kontakt zu den Mitarbeitern entsteht. Von den Tieren gehe ohnehin keine Ansteckungsgefahr aus, sagt Schmöllns oberster Tierfreund: „Es gibt keine wissenschaftlich belegten Aussagen, dass eine Übertragung vom Tier auf den Mensch möglich ist. Haustiere sind weder selbst gefährdet noch ein Übertragungsweg.“ Selbst der Dachverband des Deutschen Tierschutzbundes beteuert, dass man sogar als mit dem Coronavirus Infizierter ganz normalen Umgang mit dem Haustier pflegen könne, ganz egal, ob Hund, Katze, Maus, Kaninchen oder Meerschweinchen.

Dass es in den nächsten Wochen und Monaten schwer fallen dürfte, Tiere an neue Besitzer zu vermitteln, stelle für das Tierheim indes kein Problem dar. „Wir haben keine Bedenken wegen der Kapazität. Wir zehren von der sehr guten Vermittlungsrate im Vorjahr“, sagt Hans Gleitsmann. Die durchschnittliche Verweildauer von Katzen in der Einrichtung betrage etwa 60 Tage, bei Hunden sind es 200 Tage.

Bei den Katzen sei momentan ohnehin keine Vermittlung möglich, da die Jungtiere noch zu klein sind, die älteren schon ziemlich lange im Tierheim. „Das wird erst in einigen Wochen losgehen, dass vermehrt Fundtiere zu uns gebracht werden, etwa April bis Juni“, spricht Gleitsmann aus Erfahrung. Man beteilige sich weiterhin an den von Landes- und Bundesregierung geförderten Kastrationsaktionen. Dabei werden streunende Katzen eingefangen, kastriert und wieder in die Freiheit entlassen. „Wir hoffen, dadurch die Population mittelfristig zu halbieren oder zu dritteln“, sagt Gleitsmann und hat noch einen Appell parat: „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht.“