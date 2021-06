Hauswand-Beschmierer gefilmt - Fahrschüler fährt gegen Mauer

Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Hauswand-Beschmierer gefilmt

Im Zeitraum vom 20. zum 21. Juni wurde in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg die Hauswand eines Geschäftes besprüht. In einer Größe von 5 x 2 Meter wurde die Hauswand mit undefinierbaren Zeichen beschädigt. Auf Grund von Videoaufnahmen konnte ein 41-jähriger amtsbekannter Altenburger als Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Edelstahlgeländer beschädigt

Nobitz beschädigten In der Zeit vom 18. zum 21. Juni beschädigten unbekannte Täter das Edelstahlgeländer, welche am Eingang einer Heizungs-/Sanitärfirma in der Straße Am Gewerbegebiet aufgestellt war. Die Altenburger Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Polizei zu melden.

Fahrschüler kollidiert mit Krad gegen Mauer

Am 21. Juni gegen 14.40 Uhr musste ein Fahrschulauto in der Pegauer in Lucka Straße halten. Hinter dem Fahrschulauto hielt ein 28-jähriger Fahrschüler mit einem Honda-Motorrad. Beim Wiederanfahren fuhr der Kradfahrer scheinbar zu schnell los, so dass er die Kontrolle über sein Gefährt verlor und gegen eine Mauer stieß. Der Kradfahrer wurde verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Motorrad und Mauer wurden beschädigt. Die Altenburger Polizei ermittelt.

