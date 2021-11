Heidelberg erinnert an Altenburgs größte Schriftstellerin

Gedenktafel für Sophie Mereau-Brentano am Universitätsplatz in Heidelberg.

Altenburg/Heidelberg. Gedenktafel für Sophie Mereau-Brentano am Universitätsplatz eingeweiht.

Am Heidelberger Universitätsplatz erinnert jetzt eine Gedenktafel an Sophie Mereau-Brentano.

Die 1770 in Altenburg geborene Schriftstellerin, Lyrikerin und Übersetzerin gilt als erste Frau, die in Deutschland hauptberuflich von ihrer Schriftstellerei leben konnte. Mit ihrem zweiten Ehemann, dem Schriftsteller Clemens Brentano, bewohnte sie ab 1804 ein Haus in der Heidelberger Altstadt.

Die Gedenktafel am Gebäude der Triplexmensa wurde am 22. Oktober eingeweiht. Auf Einladung des Kulturamtes der Stadt Heidelberg gab dabei Roland Krischke, Direktor der Altenburger Museen und geborener Heidelberger, einen Einblick in das Leben und Wirken der Schriftstellerin.

Sophie Mereau wurde 1770 als Sophie Friederike Schubert in Altenburg geboren. Sie erhielt in ihrem Elternhaus eine gute sprachliche und musische Ausbildung und interessierte sich früh für das Schreiben. 1793 heiratete sie den Jenaer Bibliothekar und Juraprofessor Friedrich Ernst Karl Mereau.

Zeitschrift herausgegeben

Über ihren Ehemann lerne Sophie Mereau Friedrich Schiller kennen, in dessen Zeitschriften „Thalia“ und „Die Horen“ sie ab 1791 erste Gedichte veröffentlichte. Schiller wurde Sophie Mereaus Förderer, Berater und Vertrauter. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte sie verschiedene Erzählungen und Essays, Gedichte und zwei Romane. Ab 1802 war sie auch Herausgeberin der Zeitschrift „Kalathiskos“. Sie übersetzte darüber hinaus Werke anderer Autoren aus dem Französischen, Englischen, Italienischen und Spanischen, am bekanntesten wurde ihre Übertragung von Boccaccios Novelle „Fiammetta“.

In ihren Romanen – „Das Blüthenalter der Empfindung“ (1794) und „Amanda und Eduard“ (1803) – machte sie sich für das Recht der Frau auf freie Partnerwahl stark und verarbeitete dabei auch eigene Lebenserfahrungen.

Während die junge Frau berufliche Erfolge feierte, entwickelte sich ihre Ehe weniger erfreulich. Getrieben von ihrem Freiheitsdrang, hatte Mereau mehrere Affären. 1801 ließ sie sich scheiden. Durch ihre Schriftstellerei finanziell unabhängig, baute sie sich mit Tochter Hulda ein neues Leben auf. 1803 heiratete sie Clemens Brentano, mit dem sie bereits eine längere Beziehung verband, nachdem sie von ihm schwanger geworden war. Brentano war ständig eifersüchtig und machte seiner Frau das Leben schwer: An der Stelle des von den Brentanos bewohnten Hauses steht heute die Triplexmensa am Universitätsplatz. Dort starb Sophie Mereau 1806 bei der Geburt ihres sechsten Kindes.

In Altenburg erinnert eine Tafel an die Romantikerin. Sie befindet sich an Stelle ihres Geburtshauses vor der Alten Post an der Ecke Rose-Luxemburg-Straße/Wallstraße. Der Sophie-Mereau-Weg verbindet den Friedrich-Wolf-Ring mit der Brockhausstraße.