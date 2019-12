Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heiligen Nikolaus für Schmöllner Stadtkirche gestiftet

An der im vergangenen Jahr sanierten Südseite der Schmöllner Stadtkirche in der Gößnitzer Straße befinden sich drei Simse mit Baldachin. Bautechnisch mag diese Bezeichnung nicht ganz korrekt sein, aber diese Simse oder Konsolen sind leer. Ob dort jemals Figuren das Gotteshaus schmückten, vielleicht vor dem großen Stadtbrand 1772, ist nicht verbürgt. Die Baldachine lassen vermuten, dass nach dem Wiederaufbau 1773 es zumindest einmal geplant war, dort welche aufzustellen. Dies soll nun geschehen, die Außenfassade soll in den nächsten Jahren mit Figuren geschmückt werden. Drei Simse, drei Stifterfiguren, so die Idee. Während gebaut und saniert wurde, die Fertigstellung der Südseite Ende 2018 immer näher rückte, trat man seitens der Kirche an Christian Späte mit der Bitte nach einer ersten Figur heran. Die Firma des Bildhauers und Steinmetzes sanierte beispielsweise den Sandsteinsockel im ersten Bauabschnitt. Der Firmeninhaber und Künstler fand die Idee sehr gut, sagte zu und machte sich ans Werk, schuf in den vergangenen Monaten den heiligen Sankt Nikolaus, den Schutzpatron, der der Namensgeber der Kirche ist. Er wurde am Nikolaustag abends in der Kirche im Rahmen des lebendigen Adventskalenders feierlich übergeben. Ein Hingucker, filigran gearbeitet, im barocken Stil. Der Sockel auf dem der Nikolaus steht, ist aus Sandstein aus den Vogesen. Sockel und Figur sind 1,20 Meter groß, die Figur selbst misst 75 Zentimeter, sodass sie genau unter den Baldachin auf der Konsole passt. Ein kleines Schwergewicht. Etwa 100 Kilo bringt die Figur letztlich auf die Waage. Vorerst noch nicht, denn Sankt Nikolaus ist momentan noch aus Holz, nur der Sockel ist schon Vogesengestein. Diese Figur findet nun im Kircheninneren ihren Platz. Die Steinkopie davon, wohl aus Pirnaer Sandstein, wird nach der Sanierung außen aufgestellt, auf der mittleren der drei Konsolen.

Von der Idee bis zur Fertigstellung war es ein langer Prozess, sagt Christian Späte, der an der Hochschule für Bildende Kunst in Dresden einst studierte. „Aber es hat mir außerordentlich viel Spaß gemacht, den Nikolaus zu fertigen. Ich habe beispielsweise auch den lebensgroßen Spalatin für Altenburg gearbeitet. Es ist ein anderer Stil, nicht so barockisierend wie diese Arbeit für die Schmöllner Stadtkirche“, sagt der Künstler. Die Stunden mag er auf die Schnelle nicht nennen, in denen der Nikolaus entstand. Immer mal wieder habe er an der Figur gearbeitet. Wie viel Hingabe und Können darin steckt, ist schon auf den ersten Blick zu erkennen. Bekanntlich war der Nikolaus ein gütiger Mann, um den sich viele Geschichten ranken. Beispielsweise auch die mit den drei Töchtern eines armen Mannes, der sie hätte verkaufen müssen, weil er kein Geld fürs Ausrichten von drei Hochzeiten besaß. Davon hörte der Nikolaus und warf drei Nächte jeweils einen Goldklumpen durchs Fenster ins Haus des Vaters mit den Töchtern. So konnte der Vater die Mädchen doch noch verheiraten. Die drei Kugeln oder später oft auch als drei Äpfel dargestellt, die trägt auch dieser Nikolaus von Christian Späte auf einem Buch. Passender konnte also die Geschichte gar nicht sein, die Carola Milde ausgesucht hatte, um den vielen Teilnehmern am lebendigen Adventskalender über die Güte des Nikolaus und die drei Töchter erzählte. Denn wie der Schmöllner Nikolaus aussehen würde, das hatte bis dato nur der Künstler gewusst. Und damit diese Geschichte in Schmölln am Nikolaustag auch einen sehr glücklichen Ausgang nahm, stiftete der Bildhauer und Steinmetz diese Figur an besagtem Tag der Schmöllner Kirche. Eine mehr als großzügige Geste. Nun sind aber noch zwei leere Konsolen vorhanden, sagte der Künstler und hofft, dass sich nun Sponsoren finden, damit auch diese zwei bislang leeren Konsolen in den nächsten Jahren noch Figuren erhalten. Ideen dafür gibt es bereits. Lassen wir uns überraschen, ob sich die Simse auch noch veredeln lassen, möglicherweise mit Martin Luther und einem Schmöllner Pfarrer.