Heimatstube Gößnitz blickt auf 20 Jahre zurück

Große und kleine Puppenstuben. Reich gefüllte Kaufmannsläden und uralte Spiele. Dieses Jahr müssen die Ausstellungsstücke für die Weihnachtsausstellung leider in ihren Kisten bleiben. Gerade in diesem Jahr sollte die weihnachtliche Sonderausstellung einen Rückblick auf die letzten zwanzig Jahre der Heimatstube ermöglichen. Doch auch wenn die Ausstellung an diesen Adventswochenenden entfallen muss, lohnt ein Rückblick auf 20 Jahre Heimatstube Gößnitz.

Verein rettet Fachwerkhaus vor endgültigen Verfall

Die Mitglieder des Fördervereins des Heimatmuseums Gößnitz Dorothee Philipp und Christiane Friedrich geben einen Einblick in die ereignisreiche Geschichte des Vereins und der Heimatstube. Als sich der Förderverein im Jahr 1994 gründet, sei es ein wahrer Kraftakt gewesen das alte Fachwerkhaus zu retten, in dem sich heute das Heimatmuseum befindet, erklärt Vereinsvorsitzende Dorothee Philipp: „Der Förderverein hatte sich dafür eingesetzt, dass Haus zu erhalten.“ Auch mit Hilfe von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen konnte das Fachwerkgebäude schließlich vor dem endgültigen Verfall bewahrt werden, erinnert sich Christiane Fiedler: „Das Fachwerkhaus war vorher in einem sehr schlechten Zustand.“ Das Gebäude ist heute im Besitz der Stadt Gößnitz, die auch für den Unterhalt des Museums aufkommt.

Weihnachtsausstellung 2019 Foto: Förderverein Heimatmuseum Gößnitz

Inventar von Sensen über Druckmaschinen bis hin zu Antikmöbeln

Im Jahr 2000 sei es dann endlich soweit gewesen: Die Heimatstube konnte ihre Türen öffnen. Nun habe es auch endlich einen ordentlichen Aufbewahrungsort des wertvollen Fundus des Museums gegeben. Dieser sei in Teilen schon vor DDR-Zeiten angesammelt worden sein soll, erklärt Dorothee Philipp. Dieser Museumsfundus kann sich nach all den Jahren mehr als sehen lassen: Von landwirtschaftlichen Geräten wie Sensen und Dreschflegeln über die vollständige Handdruckerei der Familie Schneider bis hin zu einer antiken Spielzeugsammlung. Es wird auch über die Geschichte der Stadt Gößnitz, berühmter Personen und Fabrikanten oder den Schützenverein informiert. Möbel aus unterschiedlichen Epochen, wie etwa ein Bauernschrank von 1810, gehören ebenso zum Museumsinventar. Eine Besonderheit sei ein alter Tresor, der mit seinem speziellen Schlosssystem, manchen noch so findigen Dieb abgeschreckt haben dürfte. Der Förderverein mit seinen 58 Mitgliedern ermöglicht zudem Angebote für Kinder und Schüler. So können sich etwa die Kleinen aus Kindergarten und Grundschule im Knöpfeannähen üben. Außerdem kann die Arbeit an der alten Druckmaschine bestaunt und der eigene Name mit Drucklettern gesetzt werden.

Weihnachtsausstellung 2019 Foto: Förderverein Heimatmuseum Gößnitz

Sonderausstellung mit Bauernmalerei soll nachgeholt werden

Die jährlichen Weihnachtsausstellungen sorgten in den letzten Jahren immer wieder für eine besinnliche Abwechslung in der kalten Jahreszeit. Wurde in manchen Jahren historisches Spielzeug wie Puppenwagen und - stuben sowie alte Kaufmannsläden in allen möglichen Formen und Varianten gezeigt, so sei es letzte Jahr 2019 auch Kunstgewerbe gewesen, informiert Christiane Fiedler. Es sei sogar einmal eine Adventskalender-Ausstellung zu sehen gewesen, die durch eine Leihgabe des Heinrich-Schütz-Hauses Bad Köstritz ermöglicht wurde. Die weihnachtlichen Sonderausstellungen sind in gemütlicher Runde mit Kaffee und Stollen jeweils an den Adventswochenenden begangen worden. Auch wenn die Ausstellung dieses Jahr ausfallen muss, soll das 20-jährige Bestehen mit einer weiteren Sonderausstellung gefeiert werden, informiert Christiane Fiedler: „Alte Bauernmalerei auf Truhen und Gießkannen wird gezeigt. Das soll auf jeden Fall nächstes Jahr nachgeholt werden.“