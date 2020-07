Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heimliche Bewohner in Schmöllner Region gesucht

Schmölln/Großstöbnitz. In alten, hohlen, aber noch lebenden Bäumen herrscht unter Umständen ein reges Treiben. Die Stämme mit ihren Spalten und Höhlen bieten beispielsweise Insekten, Vögeln oder Fledermäusen Unterschlupf. Andere Tiere bevorzugen dagegen den Mulm im Inneren dieser Bäume.

Dazu gehört auch der seltene Eremit, auch Juchtenkäfer genannt. Der Käfer selbst und vor allem seine bis zu 7,5 Zentimeter großen Larven, leben im weichen, feuchten und bereits von Pilzen zersetzten Mulm im Inneren von Obstbäumen, Kopfweiden aber auch von Linden und Pappeln. Weitere Mulmbewohner können Nashorn- oder Rosenkäfer sein. Der Eremit ist schon eine kleine Sensation, denn der Käfer hat in Thüringen sein Hauptverbreitungsgebiet neben dem Altenburger Land auch im Gebiet zwischen Ronneburg, Gera, Bad Köstritz, Eisenberg und Jena.

Hauptverbreitungsgebiet ist Ostthüringen

Er zählt zu den prioritären Arten der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH), wobei die Bundesrepublik für seinen Schutz eine besondere Verantwortung trägt.

Die Naturforschende Gesellschaft Altenburg widmet sich in dem von der Europäischen Union und dem Freistaat Thüringen geförderten ENL-Projekt „Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Lebensstätten der prioritären FFH-Art Eremit im und um das FFH-Gebiet Nummer 231 ‘Eremit-Lebensräume zwischen Altenburg und Schmölln’ dem Schutz des Eremiten und der Aufwertung seiner Lebensräume. Dazu zählt die Durchführung von Pflegeschnitten an alten Kopfweiden, Obstbäumen oder das Pflanzen sogenannter Zukunftsbäume. Auf der Suche nach Nachweisen dieses versteckt lebenden Käfers bittet die Naturforschende Gesellschaft Altenburg mit ihrer Außenstelle in Großstöbnitz nun die Einwohner um Hilfe. Wenn sie den Eremiten in oder an einem alten Baum sehen oder ihn dort vermuten, möchten sie bitte ihre Informationen samt Foto an die Mitarbeiter schicken oder sie den Naturschutzbehörden senden. Kontakt: winter@nfga.de oder telefonisch unter 034491/58 73 33.