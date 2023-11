Heizhaus Altenburg wieder offen

Altenburg. Weitere Etappe der Landestheater-Sanierung ist damit geschafft

Eine weitere Etappe bei der Sanierung des Landestheaters in Altenburg ist geschafft. Die kleine Bühne der Spielstätte, das Heizhaus, ist wieder offen.

Die Genehmigungen dafür gingen jetzt in der Kreisverwaltung ein. Durch die Fertigstellung des ABO-Büros, des Pförtnerbereiches mit Abendkasse, des Foyers und der zur Spielstätte Heizhaus gehörenden neuen WC-Anlagen kann die Wiedereröffnung stattfinden. Leider ist der Zugang zur Kammerbühne noch nicht barrierefrei, dafür bittet der Kreis als Bauherr um Nachsicht. Der Zugang erfolgt vom Haltestellenbereich am Theaterplatz direkt zum Eingang des Foyers. Seit Sommer 2019 wird das Altenburger Landestheater umfangreich instand gesetzt und umgebaut. Das Theaterensemble nutzt seitdem als Ausweichquartier das große Zelt auf dem Festplatz der Skatstadt. Bisher konnten im historischen Theaterbau aus dem Jahr 1871 unter anderem die Ober- und Untermaschinerie der Bühne erneuert werden, zudem wurde der Orchestergraben vergrößert. Die Drehbühne ist funktionsbereit, ebenso die Technik für Kulissen. Die neue Entwässerungsleitung wurde an das städtische Netz angeschlossen und ein neuer Oberflur-Löschwasser-Hydrant mit entsprechender Zuleitung errichtet.